消防處活動2025｜消防處5月份免費活動　攤位遊戲/救援示範/消防制服打卡

【親子好去處/消防處活動2025】盡受小朋友歡迎的消防活動又來了！消防局將於5月舉辦「葵青區應急3識嘉年華2025」，活動內容精彩豐富，如救援示範、消防及救護車輛展示、 攤位遊戲等，活動免費入場，毋需事先登記！大家切勿錯過！

消防處活動2025｜消防處5月舉辦免費活動「葵青區應急3識嘉年華2025」

消防處將於5月1日勞動節舉辦「葵青區應急3識嘉年華2025」，當日有多個精彩活動，包括消防及救護車輛展示 、救援示範、兒童消防服拍照、攤位遊戲等，小朋友可以在玩樂中學習「應急三識」！活動免費入場，毋需事先登記，大家可以隨時入場。

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葵青區應急3識嘉年華2025

日期：5月1日

時間：11:00-16:00

地點：葵涌興盛路93號葵涌運動場（硬地足球場）

查詢：2495 0452 / 青衣消防局

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