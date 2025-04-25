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消防處活動2025｜消防處5月份免費活動　攤位遊戲/救援示範/消防制服打卡

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

消防處將於5月1日勞動節舉辦「葵青區應急3識嘉年華2025」。

【親子好去處/消防處活動2025】盡受小朋友歡迎的消防活動又來了！消防局將於5月舉辦「葵青區應急3識嘉年華2025」，活動內容精彩豐富，如救援示範、消防及救護車輛展示、 攤位遊戲等，活動免費入場，毋需事先登記！大家切勿錯過！

消防處活動2025｜消防處5月舉辦免費活動「葵青區應急3識嘉年華2025」 

消防處將於5月1日勞動節舉辦「葵青區應急3識嘉年華2025」，當日有多個精彩活動，包括消防及救護車輛展示 、救援示範、兒童消防服拍照、攤位遊戲等，小朋友可以在玩樂中學習「應急三識」！活動免費入場，毋需事先登記，大家可以隨時入場。

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葵青區應急3識嘉年華2025
日期：5月1日
時間：11:00-16:00
地點：葵涌興盛路93號葵涌運動場（硬地足球場）
查詢：2495 0452 / 青衣消防局

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