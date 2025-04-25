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消委會防曬推薦︱消委會30款防曬比拼推薦6款滿分防曬　$68開架品牌媲美$520專櫃強效抗UV

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 34 分鐘前

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消委會30款防曬比拼推薦6款滿分防曬　$68開架品牌媲美$520專櫃強效抗UV

【防曬／防曬乳／防曬推介／平價防曬／消委會】炎炎夏日一定要做好防曬！消委會曾實測市面上30款日常防曬產品的防曬效能，只有6款獲得5分滿分評價。其中一款開架品牌售價$68，但能夠媲美$520的專櫃防曬，兩者價錢相差逾7倍！

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Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

市面上的防曬主要分為物理性防曬、化學性防曬，以及混合性防曬。消委會指出，物理性防曬產品性質相對溫和，較少機會造成敏感，但顏色偏白質地黏稠， 較難平均地塗抹；化學性防曬產品質地稀薄，塗後感覺清爽，惟對皮膚或眼部的刺激可能較大，較容易引致過敏。

消委會是次共測驗30款日常防曬，樣本全部屬於乳液狀，大部分是混合性防曬。有14款防曬樣本SPF值數標示為SPF30至50，屬於高度保護防曬產品；其餘的16款防曬的防曬系數爲SPF50+，屬於高度保護防曬產品。

6款滿分防曬名單

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消委會分別根據國際標準ISO24444:2010防曬系數（Sun Protection Factor SPF）-皮膚測試標準和ISO 24443:2012體外UVA遮光防護測試標準進行評測，並按歐盟《化妝品條例 》進行分析。結果發現，有超過8成的樣本防曬，未能達到產品所標示的SPF防曬值數。在14款高度保護防曬產品中，僅6款測試的SPF值數是高於或者等於產品上標示的SPF數值；亦只有4款獲得總分5分，包括：

  • CHANEL  UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution
  • NIVEA 冰感防曬乳液 SPF50 SUN Protect & Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50
  • Seba Med Multi protect sun lotion
  • Vichy 清爽保濕防曬日霜 UV Protect Skin Defense Daily Care

而在16款極高度保護防曬產品中，消委會發現只有「Bioderma高效清爽防曬乳液」完全符合歐盟要求，防曬產品測試的SPF數值為87.2，是所有防曬產品中最高。2款獲總分5分的產品分別為：

  • BIODERMA 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAXAquafluide SPF 50+
  • Cancer Council AU 敏感型防曬霜 SPF50+ Board spectrum UVA protection

4款4.5分高分防曬

除了以上6款滿分防曬外，其實還有4款防曬也獲得4.5分不俗的評價，包括：

  • Apivita 平衡油脂防曬面霜Oil Balance Light Texture Face Cream SPF 30 - High Protection
  • SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30
  • ALLIE EX UV高效防曬水凝乳
  • Neutrogena Fine Fairness multi-protect UV fluid 細白活肌防曬隔離乳

其中ALLIE EX UV高效防曬水凝乳的SPF值量得有SPF61.7，達到歐盟標準的SPF60數值。

選購及使用防曬貼士

消委會提醒市民，在日常生活應盡量避免皮膚曝曬，減低紫外線對皮膚的傷害。另在選購及使用防曬產品時，可留意以下幾點：

  • 應細閱當中成分會否導致過敏，如果有皮膚敏感病史或濕疹，可考慮選用物理性防曬，減低過敏的風險。
  • SPF50的防曬產品基本上可為皮膚提供98%保護，SPF數值太高反而有機會堵塞毛孔或皮膚過敏。
  • 進行戶外活動前，應參考天文台每日公布的紫外線指數，並按活動類型、時間，選擇合適的防曬產品。
  • 按產品標示的適當用量塗抹，以臉部面積而言，塗抹量約為1茶匙左右，最好每隔2至3小時補充防曬。
  • 使用防曬產品後，應該按包裝指示，使用卸妝液或洗面產品清洗，以防殘留物質影響皮膚健康。
  • 注意產品的有效日期，若已過期便須丟棄，以免因開封後太長時間。

同場加映：水中銀8款通過毒性檢測安全防曬霜

水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）早前為市面24款防曬霜產品樣本進行檢測，發現眾多防曬霜含有多種類雌激素成分，如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」。世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

測試樣本中有8款被評為「品質卓越」，通過毒性測試，可放心使用：

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同場加映：《LDK》20款防曬底霜

日本雜誌《LDK the Beauty》曾以3大標準評測20款防曬底霜，比較各款產品的完成效果、防UV力及緊緻度，並挑選出防UV力最出色的款式，樣本當中包括ELIXIR、資生堂、Kanebo等人氣品牌。

（排名由低至高）

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