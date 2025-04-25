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補習天王︱林溢欣擁億元身家創業期壓力爆煲　曾多次萌生輕生念頭

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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林溢欣自爆曾多次想輕生。

【林溢欣/補習天王/輕生】37歲「補習天王」林溢欣(YY Lam）日前上YouTube節目，剖白自己擁有億元身家的背後，原來多次萌生輕生念頭，甚至乎曾上網搜尋那個方法「死得好睇啲」，而情緒低落期間，連身邊同事都沒有察覺。

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林溢欣日前接受YouTube channel「會八十」100毛阿Bu的訪問，在節目中被主持人問到有幾多位數身家，YY Lam表示有9位數，但是自己從來不懂理財，而他亦相當「大使」，試過請員工去土耳其旅行花百萬元，而他亦有林寶堅尼超跑。

補習天王︱林溢欣想輕身身邊人未察覺

風光背後，原來林溢欣多次有輕生念頭，他坦言自己曾經想自殺好多次，甚至被想結婚的次數還要多，而自殺念頭最強烈時是在創業初期：「有時係壓力，有時係出面嘅說話。」他形容那種狀態就像「中了化骨綿掌」，是一種緩慢而痛苦的折磨，更曾經上網搜索「燒炭和跳樓邊個好睇啲」。 

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不過幸好的是這種情緒來得快去得也快，就像香港人善忘的特質，更戲劇性的是，身邊同事竟全然未察覺異樣：「我自己嘅同事就唔係好sense到，今日出咗街咪知。（可能會對你好啲嘅呢一兩日）係啊，我唔怪佢哋，都係自己生命嚟嘅。」

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補習天王︱林溢欣出身基層高考3A入中大

林溢欣自2011年入行後已經風靡學生界，高峰期開逾130班全數爆滿，有近3萬名學生。被學生視為偶像。他出身基層，爸爸曾任製衣和裝修工人，媽媽是售貨員，一家四口與爺爺嫲嫲、姑姐擠在400呎的舊樓。

林溢欣中學就讀葵涌區Band 1英中可風中學，當時受到良師朱sir鼓勵下向報章投稿，中二那年他獲得人生第一筆稿費$90，令他雀躍萬分。朱sir繼續鼓勵他寫作，更認為他所寫的武俠小說水準不錯，希望他成為第二位金庸，這些說話成為YY心靈滋長的力量。

在2006年，他以高考3A佳績考入中大中文系，曾經師承歐陽偉豪（Ben sir），取得一級榮譽畢業後，再於2011年完成碩士課程。原本計劃報讀博士課程時，Ben sir得悉大型補習社遵理學校的中文補習老師離世，創辦人急需人才，YY改變深造的決定，投身補習行列。

相關新聞:

【補習天王】曾拒年薪8500萬挖角報栽培之恩　林溢欣教學10年自立門戶陪學生作戰

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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