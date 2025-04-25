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星級家庭︱陳展鵬妻女相繼病倒打亂外遊計劃　6歲小豬比高燒單文柔親回最新病況

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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單文柔一家原定四月出遊，不過因與愛女輪流病倒而打亂計劃。

【陳展鵬／單文柔／小豬比】視帝陳展鵬單文柔婚後育有一女Quinta（小豬比），3月底小豬比6歲生日，兩公婆還特意帶囡囡到迪士尼樂園慶生和拍攝幼稚園畢業照，相當溫馨！日前單文柔卻於社交平台透露，踏入4月變得好事多磨，原本計劃一家外遊度假，豈料自己和小豬比都相繼病倒，結果打亂行程，她又親回TOPick記者最新病況！

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星級家庭︱單文柔指四月好事多磨

單文柔（Phoebe）分享一張戴眼鏡的照片，相中的她素顏一臉憔悴，而且眼腫腫，她留言表示：「呢個四月好事多磨，發生咗好多事，但好感恩接到一些喜歡的工作，有一個很疼爱我的經理人，永遠在我手忙腳亂嘅時候幫我姐姐放大假返咗菲律賓。」

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星級家庭︱與愛女小豬比相繼病倒

Phoebe續指自己和愛女都生病了：「原本計劃了出外度假，忽然豬比發高燒，燒了好幾天，好擔心! 行程打亂了。到豬比病完，我病了！然後忽然間有一日，雙眼好腫痛，打唔開，一直出眼膠好肉酸原來感染了病毒。」

幸好小豬比現時已康復，她不忘感激老公陳展鵬照顧：「精力充沛嘅豬比已經好返， 我真係冇精力好彩有神隊友接得，依家終於可以睇到嘢，yeah！」

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星級家庭︱出眼膠看不清東西

事後Phoebe接受TOPick訪問，還原小豬比病況：「發高燒、病毒感染 ，反反覆覆，之前時好時壞，我以為佢長高，後來睇醫生係病毒感染！」幸好數天後豬比已逐漸康復，但這時候到Phoebe發病，她說：「跟住佢差唔多好，到我病，我以為抵抗力低感冒 ，之後眼腫，細菌感染。」

Phoebe坦言，由於正身在外地，因此沒有到診所看醫生，到藥房配藥才發現應該是細菌性結膜炎，她指自己除了出眼膠和眼腫看不清東西外，並沒有其他不適，祝Phoebe早日康復！

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