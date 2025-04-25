結業潮｜人氣連鎖咖啡店NINETYs尖沙咀店結業　曾擁7分店縮減至2間

【結業潮/NINETYs/K11 Art Mall】人氣連鎖咖啡店NINETYs（玖零）宣布於4月27日結束尖沙咀K11 Art Mall分店。該分店自2022年開業以來，以型格摩登的裝修風格，澳洲早午餐文化及精品咖啡深受年輕人喜愛。NINETYs由全盛時期7間分店，將縮減至目前中環及銅鑼灣2間分店繼續營業，咖啡迷好把握最後幾日，去NINETYs飲返杯！

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NINETYs尖沙咀結業｜首創炭火燒烤澳洲料理

K11 Art Mall分店於2022年開業，屬於NINETYs 第7間分店，店舖裝潢以大地棕及森林綠色作為主調，提供包括自家烘焙的「Fruity Blend」及「Choco Blend」等4款來自世界各地優質咖啡豆，並首創引入炭火燒烤元素的澳洲料理，成為尖沙咀區內獨具特色的咖啡餐飲熱點。

然而，受香港經濟環境影響，NINETYs由高峰時期的7間分店，縮減至目前僅剩中環皇后大道中及銅鑼灣利園二期兩間分店繼續營業。品牌感謝多年來顧客的支持與陪伴，並呼籲大家把握最後幾日，到尖沙咀K11分店品嚐招牌咖啡，分享美好回憶。

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NINETYs尖沙咀結業｜精品咖啡屢獲殊榮

作為香港本地頂尖的精品咖啡品牌之一，NINETYs秉承澳洲多元文化及料理特色，連續3年獲亞洲餐飲廚藝協會推薦餐廳獎，並在美國著名咖啡評鑑機構Coffee Review中，旗下Fruity Blend、Choco Blend及Espresso Blend均取得優異成績，其中Espresso Blend更創下本港品牌最高分紀錄。

除了主品牌外，NINETYs於2024年推出副線品牌「90s by NINETYs」，首間概念店選址於中環新世界大廈，主打便捷且高質的現代澳洲料理便當，承諾可於90秒內為顧客準備好客製化便當，迎合香港快節奏的生活需求。菜單融合肉食、海鮮及素食元素，並結合多元環球風味，每周更新，深受中環商業區上班族歡迎。

NINETYs官方表示，結束尖沙咀K11分店營業並非告別，未來將以全新面貌和地點再次與咖啡迷見面，持續推廣澳洲精品咖啡文化與創新餐飲體驗，而社交平台貼文亦暗示未來將於新界東開店。

▲ NINETYs於社交平台貼文中暗示將於新界東開店。（IG截圖）

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