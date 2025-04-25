謝霆鋒奮鬥史︱由出道上台被噓到落台至啟德開演唱會　謝霆鋒從按樓創業到建年飲食王國

【謝霆鋒 / 謝霆鋒演唱會 / 鋒味】謝霆鋒相隔25年再度在香港舉辦個人演唱會，《Evolution Nic Live進化演唱會》首場在昨晚（4月24日）於啟德體育園主場館舉行，當晚吸引逾43,700名觀眾入場，並成為首位登陸啟德開個人演唱會的華人歌手。

現年44歲謝霆鋒因為父母是謝賢及狄波拉，所以從小已出鏡，活在公眾注意下。有指當年16歲的謝霆鋒因謝賢生意失敗，為父還債，與飛圖唱片（英皇娛樂前身）簽下長約出道。可是因形象反叛再加被標籤為靠父母入行的「星二代」這個「原罪」下，出道即有一批人對他不滿並作出攻擊。

霆鋒曾憶述，出道時由上台被噓到落台：「落到台經理人在喊，直到19歲尾先有少少人欣賞，最緊要係一路堅持唔好放棄。」

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謝霆鋒︱按樓開後期製作公司

由入行在影視音樂的幕前發展外，霆鋒在22歲涉足幕後投資影像後期製作公司Po朝霆。緣起只因當時他每當要求MV想要較佳的後期效果，對方都答「香港無」、「香港唔得」。

他曾在2017年出席創科博覽的《鋒味人生》演講時回憶此事，苦笑說：「你同我講香港唔得？當時剛蓄夠錢買第一間樓的首期，在西環，我按了層樓去開後期製作公司，叫Po朝霆。」

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謝霆鋒︱開公司「交學費」

時為2003年，霆鋒大手引入外國先進器材，可是公司營運3年後，影視業的製作已由菲林轉入數碼年代，霆鋒所入機器卻是應付菲林製作，苦笑：「蝕了很多錢、時間。」

他一直堅持了12年，至2015年認識曾參與《變種特攻》系列等特效製作的數碼視覺公司數字王國（Digital Domain，DD）的行政總裁謝安，因對方看中Po朝霆多年經營的生意網絡，於是提出收購。

霆鋒直言：「當時心中很矛盾，因為是一間我做了超過10年的公司。但記起開始此公司時的初心，是引進最好的科技入香港，所以決定合作。想不到在短短兩年，真的透過DD給的機會，真的接觸多很多荷里活級數的大片，例如《狂野時速7》。」

被收購後，朝霆英文名改為DDPO‬ ，謝霆鋒任DDPO的總裁。其公司成2016年巴西奧運的360度VR製作公司，並研發360度VR鏡頭，成當時同類鏡頭中最先進之一。

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謝霆鋒︱烤腸系列創15億人民幣銷售額

至於飲食事業，霆鋒因為本身喜歡烹飪拍攝《12道鋒味》節目，於是在2016年創立自家品牌鋒味（Chef Nic），之後於2021年創立鋒味派。

霆鋒近年在食品方面代表作可說是他親自研發的急凍食品烤腸系列，該產品包括原味黑豬肉爆汁烤腸、孜然脆骨味豬肉爆汁烤腸、煙燻蜜汁烤腸、爆汁蝦肉腸（原味）、爆汁蝦肉腸（辣味），每款都大賣，連續3年榮登全國銷量排行榜的榜首，並於過去4年創下15億人民幣銷售額。

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謝霆鋒︱從烹飪悟時間管理

由16歲入行在音樂、電影到飲食事業發展，霆鋒擁有多重身份，霆鋒曾在2019年出席Google在香港舉辦的「Talks at Google」，被問如何可專注做地做每件事，表示：「我在廚房學到一樣東西，就是time management！」

他再以烹飪作比喻稱：「當你要為2個人或4個人去煮兩道菜，係好容易，8個人，都可以，但要為10個人煮8道菜，而上菜嘅時候仲要熱嘅，特別係中國菜，就唔係咁容易。我係一個好八卦嘅人，我對好多嘢都好好奇，我會成日問點解？點樣？當我一開始專注一樣嘢嘅時候，我會鍥而不捨去鑽研，唔會被難題令我卻步，呢個係我嘅性格。」

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