  • 27°C
香港時間：2025429日 (二) 17:52

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TOPick攤位1B-K50｜課外活動節 暨 教材用品博覽2025　現場做TOPick新會員送迎新禮品! 費用全免

親子好去處

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

課外活動節 暨 教材用品博覽2025

現場做TOPick新會員送迎新禮品! 費用全免

【課外活動節 暨 教材用品博覽｜會場限定迎新賞】

TOPick將於2025年5月3至5日設立攤位，只要在展覽期間親臨TOPick攤位(1B-K50)下載HKET APP，登記成為TOPick新會員、做問卷及追蹤TOPick社交平台，即送你精美迎新禮物一份！禮品數量有限，會場限定, 先到先得，送完即止！

日期：2025年5月3日至5日
時間：10:00am – 7:00pm
地點：香港會議展覽中心1號展覽廳ABC (會展站B3或灣仔站A5出入口)
TOPick攤位編號：1B-K50

精美會埸限定禮品(限選一款)：

1a) 衍生去濕靈膠囊(10粒裝)：含茯苓、白朮、黃芪、靈芝、薏苡仁、大棗、甘草等草藥，精配多種複合維生素D3、酸櫻桃濃縮粉、植物乳桿菌LM1004，幫助排水去濕,，緩解身重、浮脹，減低濕敏症狀，安神助眠，同時提升身體吸收力及免疫力！

✅利濕舒眠、✅護肝利濕、✅健脾益氣、✅減低濕敏症狀

點擊圖片放大

1b) 室內兒童遊樂場Chill Kids Club成人門票2張

Chill Kids Club超級親子天地是全港最大的室內兒童遊樂場之一，位於香港國際機場航天城東路6號K11 ATELIER 11 SKIES 6樓，提供32,000 呎互動親子天地，為0至12歲小朋友提供有趣刺激嘅玩樂體驗！遊樂場主要以兒童放電區為主，內有:

🎉拱形滑梯球池 🎉巨型沙池🎉賽車場🥰零至兩歲幼兒專區😍小朋友最愛彈床區

點擊圖片放大
+9
+8

2) TOPick精美卡通禮品1件

［會場限定］下載App及登記成為TOPick會員, 迎新禮品精彩賞不停!

大埔舊墟公立學校(寶湖道)「學習成果展」詳情：
日期：2025年4月7日
時間：上午10:00-下午4:30
地點：大埔舊墟公立學校(寶湖道) 大埔寶湖道七號
費用全免

活動受條款及細則約束，圖片只供參考。

條款及細則:

  • 只限TOPick新會員參加，每人只限登記一次
  • 此迎新活動只限活動會場現場參加及即時兌換禮品。
  • 所有禮品數量有限，先到先得，送完即止! TOPick有權以其他禮物代替。
  • 每人只限換領乙次及乙份。
  • 如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
  • 任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
  • 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
  • 如有任何爭議，香港經濟日報集團【TOPick新聞】保留一切最終決定權。

更多TOPick官方帳號，歡迎加入:

WhatsApp群組-「TOPick Band 1學堂 - 免費 中小學試題/練習分享谷」

WhatsApp群組- 「Band 1學堂 -呈分試備試班」

著數優惠

最高瀏覽

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
工作過勞｜26歲連鎖機構男員工傳加班18天猝死　親屬悲慟：原定5月結婚
工作過勞｜26歲連鎖機構男員工傳加班18天猝死　親屬悲慟：原定5月結婚
直腸癌｜57歲前10億新抱患4期直腸癌　突宣布入院動刀：望撐到5至10年
直腸癌｜57歲前10億新抱患4期直腸癌　突宣布入院動刀：望撐到5至10年