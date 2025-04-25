明星減肥｜細細粒半年激減110磅告別三高　減肥餐單曝光公開「3餐黃金時間」飲食法

【細細粒／糖尿病／高血壓／三高／減肥】40歲前TVB藝人陳嘉佳（細細粒）早年轉戰內地「吃播」帶貨爆紅，惟體重亦因此急速上升，直迫130公斤（約286磅）引發嚴重「三高」問題，曾被醫生警告「再不減恐剩10年壽命」。細細粒因而決心減肥，並曾在半年內就減去50公斤（約110磅），前後變化超驚人。日前細細粒就公開了「三餐黃金時間」飲食法，大方分享減肥秘訣。

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細細粒減肥｜曾因肥胖患「三高」 醫生警告再肥下去：「僅剩10年命」

細細粒過去曾多次於「小紅書」透露，指自己從小肥到大，從來都沒有被稱讚過漂亮、可愛，一直以來更因為身形阻礙「扮靚」的權利，經常買不到新衣服，長大後更因為肥胖而患上糖尿病和高血壓，需要長期服用降血壓藥和糖尿病藥物，當時體重達130公斤（約286磅）的她，甚至因血糖過高入院。

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細細粒指，自己於2023年8月開始減肥，後來北上發展「吃播」帶貨，由於長期暴飲暴食，體重再逼近136公斤（約300磅），40歲已面臨多重代謝疾病。醫生更曾坦言指，假如她持續肥胖下去，壽命恐僅剩10年，這句說話成為了她決心減肥的關鍵。

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事後她調整飲食與作息，減肥半年後便將三高問題完全解決，身體各項指數亦慢慢回復正常，甚至比正常還要稍微低一點。成功告別糖尿病、脂肪肝與高血壓之餘，細細粒外貌及身材都有了極大變化。早前，她更分享了自己與岑麗香（香香）10年前的合照，當時的她身形圓潤，擁抱香香時兩人對比超大；如今瘦身成功的她，已經可以自信曬出背心照，展現緊實腰線。

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減肥大作戰｜十年對比照驚人 細細粒拆解3大減肥秘訣

細細粒撇甩近半肥肉，坦言減肥初期3個月「痛苦到想復胖」，但適應後不僅體能提升，更養成自律飲食習慣，日前她再次於「小紅書」分享她的減肥秘訣，強調3餐的黃金進食時間最為關鍵：

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三餐定時定量： 嚴格遵守早餐7-9時、午餐12-1時、晚餐6-7時進食，避免飢餓感引發宵夜慾望。

嚴格遵守早餐7-9時、午餐12-1時、晚餐6-7時進食，避免飢餓感引發宵夜慾望。 戒高果糖水果： 避開荔枝、芒果等高糖分水果，改吃莓果、奇異果，每日不超過一拳頭份量。

避開荔枝、芒果等高糖分水果，改吃莓果、奇異果，每日不超過一拳頭份量。 低碳主食替代：以糙米、藜麥取代白飯，搭配雞胸肉、魚類等優質蛋白質。

不少網民都驚嘆她「五官變精緻」、「健康氣色回來了」，而她亦笑稱自己目前於新西蘭及中山持有物業，再靠帶貨與節目維持生計：「瘦了不用再擔心『只剩十年』，反而多了無數個十年！」

資料來源：小紅書@細細粒是陳嘉佳 、IG@siupochankakai

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