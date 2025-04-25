產後抑鬱｜33歲碩士生為湊B毅然辭職　變全職爸爸2個月暴瘦22磅　自覺似患「產後抑鬱」【附產後抑鬱症8大症狀】

【湊仔公／全職爸爸／育兒／新手媽媽／產後抑鬱】常言道，生仔要考牌，照顧小朋友真的不容易！內地一名33歲碩士畢業生本來事業有成且薪高糧準，沒想到妻子意外懷孕後，自己驟變「湊仔公」成為「育兒KOL」，道出為母辛酸和患上「產後抑鬱」的心路歷程。其經歷在網上瘋傳，引起很多新手媽媽共鳴。

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產後抑鬱｜高薪碩士成為「湊仔公」

內地一名33歲男子「茉莉爸」是獸醫專業碩士畢業，以前從事寵物食品銷售工作。幾年前，他在交友軟件上認識了前妻，兩人意外懷孕，2年前生下女兒。為了照顧女兒，他放棄高薪月入￥2萬的工作，成為全職爸爸專心湊女，而妻子放完產假後則繼續工作，他從此就擔起照顧女兒的責任。

從2014年到生孩子之前，我一直處於頻繁出差狀態。全職帶娃後，我只能靠從前積累的客戶資源，線上聯繫商家和買家，從中賺利潤差。

產後抑鬱｜全職爸爸陪女玩足全日

他全職照顧女兒已經1年多，坦言從未感到快樂過，一方面覺得自己是碩士畢業卻成為「湊仔公」在家空陪女兒。每天的湊女日常就從早上6時開始，女兒醒來就要沖奶粉和陪玩。直到8時多，女兒玩累就會去小睡片刻，這時候他才有時間處理網上訂單的工作。

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來到午餐時間，他餵食女兒後就會帶她到家附近的公園或室內遊樂場玩耍「放電」。到下午5時左右，女兒又會因為玩累而午睡。趁著女兒睡著的空檔，他會準備晚餐食材，烹煮好女兒的晚餐待7、8時醒來的時候吃。他形容一邊吃，一邊要播放卡通片或說說故事為女兒解悶。晚上11時，父女兩人終於準備上床睡覺，而睡前故事一定少不免說來哄女兒睡。

產後抑鬱｜自覺患產後抑鬱 2個月瘦22磅

幼童很容易在半夜扎醒，他都深深體會到這一點，因女兒大概每3小時就會醒來一次。身為爸爸就要時刻關注女兒的睡眠情況，根本不能夠安睡。故此他感嘆，表示明白為何其他新手媽媽會覺得半夜是母親享受「Me Time」大解放的時間，而他亦會躺在床上看社交平台短片或打機消磨時間，惟他一直想念以前的工作，與現在的生活相比，落差感很大，加上生活的壓力襲來，他一連失眠好幾個月，身體亦日漸消瘦，僅2個月就瘦了22磅，更一度懷疑自己患上「產後抑鬱症」。

產後抑鬱｜記錄湊女日常成為育兒KOL 籲多體諒新手媽媽

「茉莉爸」深深體會到湊女的辛酸，並決定轉型做「育兒KOL」，開始社交平台拍片分享育兒辛酸，希望能夠讓更多人體諒全職媽媽在家照顧初生嬰兒的辛勞。

長時間維持這個姿勢抱娃，沒多久，我就得了腱鞘炎，手上一直貼著膏藥。最近跟之前的同事見面，他們還問我是不是在健身，為甚麼肌肉這麼發達？我說，從來沒練過，都是抱娃抱的。

產後抑鬱｜用心湊女不被諒解 心淡與妻子離婚

女兒如今快將2歲，他曾記錄一次女兒患大病被送進兒童ICU 5日的住院經歷，整整5天沒有沐浴更衣，只是在醫院抱著女兒哄睡。女兒終於出院後，他卻被父母責怪沒有好好照顧女兒，更說出「我們小時候帶你就沒這麼多事」的傷人說話，讓他覺得很委屈。

不僅是父母不理解，連伴侶都不予諒解。平日在家湊女等待妻子回家，一心想著妻子會說出一些體諒他辛勞照顧女兒一天的說話，沒想到卻聽到她指責他的疏忽，久而久之演變成離婚收場：

她看到娃就說，「你爸從來不給你換新衣服，身上這麼髒」。帶小孩很累，我根本顧不上幫寶寶換衣服。聽到這些話，我心裡迎接她的歡喜都變成委屈。

「茉莉爸」成為新手媽媽界的熱話，當中記錄的育兒經歷引起她們的共鳴，而前妻看過他的短片後，理解到他的感受，慢慢肩負起做母親的責任，多抽空陪伴女兒。

產後抑鬱｜3類常見產後情緒問題

「產後抑鬱症」是女性常見產後情緒問題之一。據本港衞生署家庭健康服務資料顯示，產婦因為荷爾蒙變化、角色轉變、照顧嬰兒的挑戰、家庭問題等因素，或可增加婦女患上產後抑鬱的風險。媽媽若在產後出現情緒問題，其精神情緒狀態、日常家庭生活、工作表現，甚至與伴侶的關係和孩子的成長等，也有可能受到不同程度的影響，例如導致母嬰之間較差的感情聯繫、不理想的嬰兒餵哺、破壞家庭關係，亦對孩子的認知和情緒發展造成細微但重要的影響。

而產後情緒問題大致可分為3類︰包括產後情緒低落、產後抑鬱及產後精神病，各自的患病率、臨床的病徵、病情的輕重和治理的方法都各有不同。

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產後抑鬱｜產後抑鬱的8大主要病徵

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