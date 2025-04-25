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麻甩媽咪｜余香凝細仔客串《麻甩媽咪》夠淡定　影后靚媽獲奶奶支持追夢：現在多了幸福感

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 33 分鐘前

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余香凝母子同框演出劇集《麻甩媽咪》。

【余香凝/麻甩媽咪】由余香凝（Jennifer）跟黃德斌主演的劇集《麻甩媽咪》正熱播中，余香凝的細仔有份客串周三（4月23日）播映的第8集，「母子」齊齊粉墨登場，令人驚喜。

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影后靚媽丨細仔客串夠淡出

該幕戲講述8年前程程 （余香凝飾）揹著兒子林昇於路上巧遇的士司機口水發（黃德斌飾），見義勇為的程程挺身為口水發做抄牌的人證，拍攝當天余香凝安排細仔演「林昇」BB版。

劇集於1年前開拍，當時余香凝的細仔Clement未滿1歲，不過B仔表現淡定，樣子可愛到爆，而余香凝於IG分享當日拍攝的照片兼寫道：「細佬客串做林昇BB，好好嘅紀念，多謝劇組。」當中有人問到B仔客串「有冇飯盒」，余香凝幽默回應：「嗰時未食到，蝕咗」。

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影后靚媽丨30歲未夠結婚當媽

影壇新貴余香凝可說事業家庭兩得意，去年她憑電影《白日之下》奪下金像獎影后寶座，闖上事業高峰，鏡頭後的她已為兩孩之母。

2020年11月，余香凝跟圈外男友陸政渡（Tim Luk）結婚，翌年5月23日宣布誕下女兒Clare，及至2023年9月16日再添一子，三年抱兩湊成「好」字。

余香凝於去年奪下金像影后寶座。（取自instagram）

影后靚媽丨丈夫家庭背景猛料

30歲未夠就結婚當媽，余香凝曾坦言婚後心態變得從容，家庭給予她安全感，另外當媽咪後脾氣亦收斂了，亦多了一份幸福感，她曾於TOPick訪問說：

我覺得就是有這份幸福感，令我整個人放鬆了許多，所以在演繹角色的時候，有人對我說：『你演戲好像從容了』。可能因為我有家庭和小朋友後，我沒有再看重名利或得失，演戲的感覺亦有不同，變相多了很多不同機會，感恩。

而余香凝的老公陸政渡家底豐厚，陸氏家族以從事製衣生意起家，屹立香港逾50年，早年更投資房地產，以低價買入多個豪宅以及商舖，估計資產高達一億六千萬元，余香凝可說是「億元少奶」。

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影后靚媽丨男方父母鼓勵追夢

至於曾任層數間大行的陸政渡，後來於科大進修MBA，畢業後接手家族生意。余香凝曾在訪談中感謝家人的支持，並透露丈夫會與她對劇本、對戲，甚至幫她糾正英語發音，令她感到甜蜜。

雖然丈夫家底豐厚，不過老爺和奶奶支持她當演員，鼓勵她追逐夢想，若她忙於工作分身不瑕，奶奶說可以幫忙照顧一對孫子女，令她感覺幸運。

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