年青演員｜《選角》畢業後建網絡頻道「小角色」 拍短片創造演戲機會只望被看見

常說演員是被動的，等待有機會、等待被選中、等待被看見。自ViuTV演員選秀節目《選角》畢業的王文澤（Willis）、龔志業、陳浩恩（Happy）、蘇焯嵐（蘇嵐），節目完結後沒靜待機會，反而主動出擊，建短片頻道「小角色」繼續演戲。

因着這份對戲劇喜愛與堅持，他們選擇一往直前，懷着「只想做好戲」的初心，讓自己、讓演員們有機會發光，被世界看見。

選角之後？

回想《選角》歷程，一眾參賽者終於等到機會展現自己，無奈節目內容有限，部分人於第一回合被淘汰光速退場，似乎又回到追夢的原點。

即使有幸擠身第二、三回合甚至決賽，各回合之間排練甚長，加上拍攝與播出之間的真空期近乎半年，參賽者們原本蓄勢待發亮相人前，卻被漫長的等待逐漸磨蝕。阿業指拍攝至中後期，棚內瀰漫着一股失意與灰心的氛圍：「大家反而覺得，唉，咁就完咗？仲有咩做？」

▲ （左起）王文澤、蘇焯嵐、龔志業、陳浩恩共同創辦短片頻道「小角色」。

帶着這份不甘，Willis開始思考與其等待，不如創造讓大家能夠表演的平台？他於是手執3份劇本與發展計劃書，邀來眼中有創造力及各有特長的演員，阿業、Happy和蘇嵐探索發展方向。「我們既然是演員，會否有辦法自己寫劇本，以IG Reels（連續短片）形式出現？觀眾除了電視機，也可在網上繼續看到我們，這些機會唔需要人哋畀。」而那些惜敗離去的戰友們，都有重新亮相人前的機會，「小角色」隨之面世。

共同成就演員夢

4人因失意相聚，也對前路同樣迷惘。對當時全力搏盡玩《選角》，一心想藉節目換取更多演出機會的阿業來說，拍分半鐘的Reels是嘩眾取寵，也並非戲劇。Happy自內容創作者出身，對由零開始建立自媒體更覺艱難。Willis形容起初僅抱「摸着石頭過河」的心態發展，4人一邊自我質疑一邊試，始終想為演員夢找出路。

第一次「Trial Shooting」開展於《選角》決賽之前，當日共拍3條片，由下午拍至凌晨，部分《選角》參賽者亦有參與。當時除了具豐富導演經驗的Willis，其他人均對拍攝器材毫無概念，但個個都想盡力付出。阿業笑說：「成班人企喺度，想幫手卻無一樣嘢識得開，腳架唔識，燈又扮識㩒，最後一齊爭開露營車。」

▲ 於幕前幕後各個崗位遊走，4子磨煉出十八般武藝。

由競爭對手變成團隊互相補位，女生幫忙補妝髮，男生搬抬舉燈，大家「柴娃娃」為一件事努力。「大家並非為錢，唔識都會幫手做，只為成就這件事。這份喜愛與熱情，讓我好強烈地感受到，有種初初開始接觸電影戲劇的感覺。」Willis說。

1分鐘短片也要演好

「小角色」短片的題材圍繞內心躁動，也有荒誕喜劇的元素。試驗期間，成員們會藉空間、物件為聯想創作劇本，拍攝與後期製作各個崗位都會涉獵。而透過邀請不同《選角》伙伴參與，友誼亦隨「小角色」發展升溫。拋開壓力與框架做創作，4子對點擊率亦無特別追求與執着，Willis強調：「我們並非要成為流量演員，而是讓有機會在小角色看到我們表演的人，會覺得我們是演員。」

在網絡資訊爆炸的年代，觀眾的注意力往往只得數秒。4子從沒為留住觀眾而寫嘩眾取寵的劇本，或設計「夠爆」的片頭。反而不斷提醒彼此要以戲劇為本：「以我們喜歡的戲劇類型，思考如何呈現會好。初心只得一個，就是一定要係好睇嘅戲。」

▲ 「利是恩仇錄」是4子最愛的作品之一，將保安拜年的畫面揉合武打元素，滿足男孩的兒時幻想。

無心插柳柳成蔭，或皇天不負有心人，講交友App的《貨不對版》一夕爆紅，觀看次數逾200萬，就連影帝黃秋生都有留言。「手機連續震足3日，每一分鐘都在震，覺得好神奇。」

除了終於嚐到流量的滋味，為4子打下強心針，覺得可以繼續試。「過幾日我們開會，說一定要記住初心，目標是為了演戲、為了戲劇！即使無人睇都好，起碼我喜歡、我享受，否則若追住結果走，心情會好差。」阿業說。

認真拍攝對得住專業

以往網絡與影視界像有明顯分野，在網上拍片的是KOL，落地拍攝的才叫演員。惟近年電影市道不景氣，不少演員為求曝光也開始拍片放上網，界綫變得曖昧。於4子的角度，即使是短片，只要保留其戲劇性，花心機構思角色、設計劇本，同樣可呈現演員的專業一面。Willis說：「即使是短短90秒，至少（短片中）有戲存在，我們有戲可演，就是演員。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

除了重視劇本與演繹，於幕前幕後游走的4子認真看待每次拍攝，零預算下自資拍攝，照用專業器材，事前籌備樣樣做足，拍攝過後也會開會討論。而阿業對短片的觀感，亦逐漸改變：「我們照樣會勘景、排戲，好認真思考角色點做，場戲如何演，有甚麼衝擊？那種思考和認真看待這件事的力氣，等同於拍電視電影。我由看不起網片，至現在覺得只要願意去做，即使只得一兩分鐘，這裏都可成為演戲的地方。好開心有觀眾看完會說，你們真的是演員，不像一般網片。」

一起修煉找回初衷

「小角色」成立大半年，阿業、Happy由幕前走至幕後學拍攝，Willis、蘇嵐則由幕後走到鏡頭前，4子認為這種時而換位的狀態，亦是一門演員修煉課——了解鏡頭擺位與運用，更懂得調整演繹角度及張力。以編導思維思考，對理解與設計角色亦更有幫助。訪問期間4人反覆提及「純粹」與「喜愛」，視《選角》為最後機會的Happy找回創作初心，社會新鮮人蘇嵐拉近與演藝夢的距離，也在伙伴指導下急速成長。

相比起來，演藝學院畢業、擁豐富導演經驗的Willis，則稱「小角色」助他找回初心。由重視拍攝技巧、燈光效果的完美主義者，現在願意放下執着，只為戲劇，不介意他人目光：「電影需要好多元素，而我以前都覺得（各種效果）這些調味料好正，現在追求戲劇核心，學平衡各方面，拿走其他支節也可以發光，更有可愛一面。」

我們只有一往直前

至於阿業，多年前於鮮浪潮嶄露頭角，及後在劇場表現亮眼，更於《選角》勇奪「最佳男演員」，前途看似一片光明，發展卻始終未如預期。

他笑言風水師批他30歲前都會較辛苦，現年28的阿業的確仍在奮鬥，而他在「小角色」最大的學習，是不再失意地等待，要奮力向前走：「對我來說演戲是工藝，需要不斷磨煉、錯幾萬次才有可能變好。這個年代機會甚少，與其坐在家中呻世界對我好差，我們仍繼續去做，不斷找機會讓自己成長，不被現實打敗。你覺得我Cheap，拍16:9直倒抖音片都好，我死都一定要做到戲，無人找我我就自己郁，向着所追求的，好小、好小地行緊。」

▲ 阿業憑出色演技勇奪《選角》「最佳男演員」，星途卻依然浮沉。

4子成立「小角色」，因希望演員能被看見。但在不知不覺間，「小角色」亦讓努力的他們重新看見自己的初衷，緊握着它，一往無前地跑。正如阿業所言，比起停下來等待，即使前行一小步都好，至少我們永遠在途上。遙望未來，4子幻想如有機會拍電影登上大銀幕，或讓「小角色」成為具口碑的演員群體都好。不論會走到哪一站，仍會帶着這份「做好戲」的信念，安然地做好每一個角色。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】