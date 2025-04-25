違例泊車｜「牛肉乾」擬加至400元　議員斥商用泊車位嚴重不足對業界不公

政府擬將違例泊車罰款由320元加至400元，多名議員批評當局未有正視商用車泊車位嚴重不足問題，認為加價只會令運輸業界壓力增加。

自由黨航運交通界易志明今早（25日）在立法會交通事務委員會會議上表示，雖然近年私家車的泊位數目有所改善，但商用車泊車位仍然處於嚴重不足的情況，維持在1:0.6的水平，指政府根本沒有提供足夠的車位供業界使用。

易志明又指，運輸署表示會加設停車收費咪錶及夜間商用車輛泊車位，惟進度非常緩慢，要求當局承諾於短期內在繁忙地區，提供更多適合的上落客貨點，並建議私家車與商用車的違例泊車分開處理。

運輸及物流局副局長廖振新回應指，違泊罰款的政策原意，是為了阻止阻塞交通、構成道路安全問題，無論私家車或商用車都有類似問題，故政策上無理由將兩類車的罰則不同。他強調，當局正積極增加不同的上落客貨位及停車位等，亦會繼續做這些工作，希望盡可能增加泊車位。

民建聯陳恒鑌認為，在商用車車位不足的情況下，調高違泊罰款難向運輸業界交代，關注當局會否針對商用車車位增加，並提供泊車位路線圖及時間表。另外，陳恒鑌關注電動車生命周期短問題，政府現建議用功率分級收牌費，惟隨著科技發展迅速，未來電動車的功率或會愈來愈大，建議當局考慮將分級制進行提升，甚或定時進行檢討，以回應科技的發展及時代的需要。

廖振新回應指，當局近年在商用車泊車位已作很大努力，在文件上已詳細列明，在短、中長期以不同方法增加泊車位，時間表需要視乎實際情況，特別是在市區找很多新地方作商用車泊車位是有其實際困難。至於電動車牌費收費表，他強調不會一成不變，有需要時都會作檢討。

警務處總警司梁珣亦表示，警方明白過去幾年社會經濟活動下滑，職業司機面對困難，前線人員根據行動指引去進行執法工作，兼顧法、理、情，強調警方沒有向營業車司機針對性執法，人員會按情況行使酌情權。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】