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母親節2025｜Clé de Peau Beauté推多款新品 周末工作坊製專屬花藝

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發布時間： 2 小時前

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春日花願臻禮手作坊(梁樂欣攝）

今年的母親節活動和禮物已安排好嗎？

護膚品品牌Clé de Peau Beauté近日推出了多款新品，包括限量珍藏版「花願臻禮系列」、LA CRÈME SET 臻緻再生高效面霜套裝｜啟德崇光專櫃限定的THE SERUM SET 煥活細胞精華套裝，新品換上了瑰麗春裝，為肌膚注入春日煥活力量。

(梁樂欣攝）

品牌更為母親節推出了春日花願臻禮手作坊，讓各位孝順子女可以親手製作專屬花藝擺設送給媽媽。手作坊的服務預約費用為580元，使用當天可全數換購品牌臻品（不包括化粧棉及工具）。

春日花願臻禮手作坊 (梁樂欣攝）

日期：2025年4月26、27日；5月3、4、10、11日

時間：12pm-4pm（活動時間約45分鐘）

地點：Clé de Peau Beauté 指定概念店及專櫃

詳情及活動登記：https://cledepeau-beaute-campaign.com/giftcollection2025

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