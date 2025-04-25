詐騙｜46歲男冒認水電裝修工人騙取工程訂金被捕　涉款10多萬元

警方拘捕1名男子,涉嫌與多宗裝修工程騙案有關。葵涌分區特遣隊高級督察梁鈞澔表示，本月15日接獲一名男子報案，指在網上平台認識一名裝修工人，對方聲稱以1.2萬元替他安裝水錶工程，其後與對方見面，期間騙徒使用工程上的術語，令事主深信不疑。騙徒要求先收訂金，但其後失去聯絡。

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警方調查後鎖定疑犯身份，發現他以水電裝修工人的身份在不同社交平台上活躍，訛稱可提供不同的水電和裝修服務，警方隨即部署行動，並得知昨日（24日）騙徒相約另一名新的受害人，探員其後掩至葵涌將該名姓陳（46歲）男子拘捕，檢獲不同的報價單、收據及公司印章，案件交由葵青警區重案組第一隊跟進。

葵青警區刑事部吳綺淇督察表示，騙徒涉及九龍和新界共15宗同類案件，騙款約10多萬元，騙徒並沒有註冊任何公司，單據上印有的公司名字並不存在，不排除涉及更多案件，呼籲若有市民遇同類情況，可向警方提供更多資料。

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