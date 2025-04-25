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謝霆鋒演唱會｜搭的士去啟德睇謝霆鋒演唱會　內地網紅被司機載到港鐵站惹議

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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搭的士去啟德睇謝霆鋒演唱會，內地網紅被司機載到港鐵站惹議。

【謝霆鋒演唱會 / 的士司機 / 網紅】相隔上次演唱會25年，謝霆鋒於4月24日在啟德主場館開鑼；有不少內地粉絲歌迷專程來港到場支持；內地1名擁有千萬粉絲的網紅童錦程亦來港看他的演唱會。

當日網紅傍晚開直播，記錄由酒店搭的士前往演唱會，惟的士司機路程中疑「多次推辭」，更疑擅將網紅一行人送至地鐵站，令其自行搭港鐵前往場館；直播影片被錄下上傳至Threads引起熱議，有網民直斥的士司機：「影衰香港」。

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謝霆鋒演唱會｜搭的士去啟德看演唱會司機疑推辭

樓主指，當日網紅由港島一間酒店搭的士千萬啟德體育園看謝霆鋒演唱會，上車後司機以多個藉口疑似不願載客。

後來，又擅自將網紅一行人載至港鐵站，「司機扮唔識路，又話唔收支付寶，又問人哋係唔係畀人仔，最後人哋都有，之後開車咩都誤講，送人哋去地鐵站，叫人哋搭地鐵。」

據直播片段可見，網紅一行人於傍晚6時30分左右坐上的士，並詢問司機是否可以前往啟德體育園；相信是因為語言問題，雙方溝通幾分鐘後才確認目的地；行駛過程中，的士司機表示「我沒有支付寶喎」，乘客幾人表示「我們有現金」，司機又問「係人民幣？」，同行女生表示「不是，我們有港幣」。

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謝霆鋒演唱會｜的士司機疑擅將乘客載至港鐵口　令其搭港鐵前往

最後一段影片中天色漸晚，惟的士司機突然打開後車門，網紅一行人疑惑道，「啊？到了？」「真要我們坐地鐵啊？」；幾人詢問司機多給車費是否能將他們送到場館，惟司機表示「塞車，不去了」，幾人無奈支付了80幾元車資後下車轉乘港鐵；網紅下車後說道：「算了算了，都不容易，那邊確實太堵（塞車）了」。

另外，抖音平台有另一個直播片段，網紅一行人在港鐵車廂內，他開玩笑似的給謝霆鋒打電話：「路上有點堵，不用等我，你先唱吧」，猜測幾人已經遲到。

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謝霆鋒演唱會｜網民指責司機：影衰香港

不少網民認為司機的做法不妥，紛紛批評，「真係肉酸」、「其實我係香港人都俾人拒載，我覺得交更唔想過海完全冇問題，但可以一開始講唔使載去地鐵站叫人自己搭地鐵」、「成千萬粉絲見住香港的士佬影衰香港，speed係咁，童錦程又係咁，自己整衰香港」、「這就普通遊客會有的體驗吧，真的會感覺很不友好」、「不是童的粉絲，但覺得好長」、「司機擺明唔想做佢生意」。

不過，亦有人認為司機態度良好，並未不尊重乘客，「片中個司機又唔係冇禮貌趕人落車嗰啲」、「的士司機成成都好好服務態度，完全冇任何無禮貌行為」、「算啦，有睇直播，就咁啦」。

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