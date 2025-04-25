Coldplay演唱會｜觀眾投訴視線受阻　江玉歡料消委會投訴成立機會高

啟德體育園接連舉辦演唱會，不過有歌迷投訴購票後始知其座位的視線受阻，消委會截至昨日共接獲238宗相關投訴。有早前購票Coldplay演唱會的觀眾今日（25日）在電台節目接受訪問時指，購票及取票時均沒有列明「視線受阻」，入場後才發現接近九成時間只能觀看大銀幕，及「只望到Coldplay的背脊」。立法會議員江玉歡認為，主辦方應提供更詳細的座位表，列出位置有何障礙物。

票價2099元 長時間只能觀看大銀幕

觀眾周小姐透露，她經網上平台Klook購買演唱會及酒店套票，包含2099元價位門票，但並不知悉具體位置，只提及座位於舞台兩側範圍，並無表明會視線受阻。直到入場後才發現座位屬「山頂位」，正對着銀幕及支柱，只能看到演唱者的背部及後台，強調坐在附近的觀眾同樣感到不滿與憤怒。

▲ 從照片可見，對面部份「山頂位」在舞台後方。（讀者提供）

周小姐指，過往曾在其他地區看過三次Coldplay演唱會，雖然當地場館沒有指明座位實際位置，但會將場館分做更仔細的區域，至少可以知道大概位置。她表示現時正聯絡主辦方，認為園方應提供座位的行數供觀眾參考，又指會向消委會投訴。

選委界立法會議員江玉歡在同一節目表示，若受阻位的觀眾買票時確實不知會購得視線受阻座位，此情況下消費者可以向消委會投訴，認為投訴成立機會高。

被問到主辦方會否觸犯《商品說明條例》，構成誤導性遺漏，江玉歡認為，今次事件屬於灰色地帶，但若消費者未有從官方渠道得悉視線受阻，或未獲提供詳細座位表，構成誤導性遺漏的機會較大。

她指，視線受阻有不同種類，包括坐於舞台的側旁、有障礙物遮擋等，建議主辦方可增設不同價錢種類的門票以作劃分，亦可仿效其他地區的演唱會場館，設置互動座位表，顯示座位的實際位置及障礙物位置。

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