投資香港｜黃偉綸：香港會支持擬回流海外中概股　盼成為首選上市地

「投資香港推介大會——寧波專場暨甬港經濟合作論壇」今日在浙江寧波舉行，財政司副司長黃偉綸致辭時表示，若在海外上市的中概股希望回流，香港會支持他們的需要，希望能成為它們首選的上市地。

黃偉綸在論壇上致辭時提到，部分在美國上巿的中概股面對可能被「除牌」的威脅。為應對各種可能出現的風險，特區政府已作出指示，讓香港證監會和港交所做好準備。

他形容，金融方面，香港是內地企業最可信賴的國際金融避風港。相信香港可以有效地助力內地企業在融資方面，特別是在吸引海外資金方面的需要。

貿易方面，港府正努力擴大經貿「朋友圈」，他提到，下月李家超將會率領高規格的特區商貿外訪團，聯同多家內地企業出訪中東。「這是首次行政長官率領的商貿外訪有內地企業的直接參與，意義非常重大。」

籲有興趣企業訪北都探討合作計劃 黃：我會親自陪同

創科方面，黃偉綸指，香港正在發展科創的黃金時代，非常歡迎海內外企業來港投資科創。形容北部都會區將會是助力內地與香港聯手發展科創的重要基地，讓兩地企業、科研機構和大學可以「強強聯手」。河套地區的部分設施，在短期內會投入服務。「在這裏我們歡迎在座有興趣的企業到北都走一走，跟我們探討合作機會。我會親自陪同。」