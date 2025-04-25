口臭警號｜3種口臭暗藏重疾警號 「這種口氣」恐患4種末期癌 醫生教2種方法自測【附7種口氣辨別健康】
撰文： 黃堯姿
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【口臭／口腔異味／癌症／肝病／糖尿病】難聞的口氣除了讓人感到尷尬，更加是身體健康亮紅燈的警號。台灣有醫生指出，若口腔飄出7種難聞惡臭，其中一個成因可能與罹患末期癌症有關。
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口臭警號｜腐臭味恐罹4種末期癌
台灣家醫科醫生洪暐傑在當地健康節目《醫點不誇張》中指出，口腔若散發「腐臭味」需高度警惕，可能與口腔癌、肺癌、食道癌等惡性腫瘤有關。他解釋，癌細胞壞死達一定程度時會釋放腐敗氣味，但若腫瘤位於肺部周邊未連接支氣管，異味則較不明顯。以下7種口氣要留意：
臭雞蛋味：肝臟疾病、肝衰竭
酸臭味：腸胃消化疾病
水果腐爛味：糖尿病、酮酸中毒
肉類腐爛味：牙周病、口腔疾病
腐臭味：肺癌、口腔癌、食道癌、胃癌
魚腥味：呼吸道鼻竇炎
尿騷味：腎臟疾病
洪暐傑解釋，口中有「水果腐爛味」可能是糖尿病患出現酸中毒；若聞到「尿騷味」則恐為腎功能異常，因代謝毒素能力下降導致廢物累積。此外，胃酸倒流會產生類似食物打嗝的酸臭味，消化不良時氣味更為濃烈。
口臭警號｜2方法自測口氣
1. 雙手摀口吐氣3秒後直接聞嗅
2. 用湯匙輕刮舌苔，待口水乾燥後聞湯匙
口臭不僅影響社交，更是身體發出的重要警訊。洪暐傑提醒，若自覺口氣難忍，應儘早求醫。
口臭警號｜10大口臭原因
台灣急診小兒科醫生黃士倫在Facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」指出，要克服口臭問題，首先要了解口臭的原因。他分享了10大導致口臭的因素：
口臭警號｜8大有助改善口臭食物
口臭警號｜4個改善口氣方法
醫生分享4個有助改善口腔苦臭的方法：
醫生提醒大家，當早上起床時感覺口腔又苦又臭，千萬別忽視情況，有機會多種潛在健康問題的徵兆，是身體提醒要調整生活習慣的警號；如果情況持續，就必須尋求醫療建議。
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