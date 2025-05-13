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煮食新時代 優雅輕鬆烹飪技巧大公開！

特約

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

原來煮食都可以優雅、輕輕鬆鬆從容面對！你可能試過雙手油笠笠時要開抽油煙機，又或者外出後才記起自己忘了熄火……。想令煮食過程變得更輕鬆、優雅？只要搵個神隊友——智能科技就可以將所有問題迎刃而解！試想像一下，當您專注於烹調佳餚時，抽油煙機已悄然啟動，精準捕捉每絲油煙；即使雙手沾滿油污，您也能透過簡單手勢輕鬆操控設備；更可利用煮食爐的預設時間功能精確掌控烹調過程，甚至在緊急外出時，輕鬆遙距熄滅爐火！想知如何實現這一切？立即為大家揭曉答案！

人性化設計　滿足烹飪實際需求

想確保家居環境不受煮食油煙影響？TGC TURBO-i 700抽油煙機充分考慮到烹飪過程中的各種實際需求，例如產品採用時尚的玻璃面板配合輕觸式控制，不僅美觀大方，更設有創新的免觸碰手勢開關功能──你即使雙手沾滿油污或未乾透，也能輕鬆操作，完全不必擔心弄髒機身或引起細菌交叉感染。

TURBO-i 700免觸碰手勢開關功能，煮食時不怕弄污機身。

當然，作為一部抽油煙機，性能無疑是其核心競爭力。TURBO-i 700憑藉其超強風速設計脫穎而出，最高排風量達每分鐘18.5立方米，足以應對各種烹飪場景。無論是煎炒煮炸等烹飪方式都能輕鬆應對，確保廚房以至屋內空氣清新。更貼心的是，TURBO-i 700配備了5分鐘延遲關機功能，確保在烹飪結束後仍繼續運作一段時候，徹底清除廚房中的殘餘油煙，讓整個空間更加宜人舒適。

智能化加持　猶如增聘廚房管家

TURBO-i 700除了在清除油煙表現上具有卓越性能外，其智能化設計更值得大家關注！就以其「預設抽氣時段功能」為例，當TURBO-i 700配合相關的智能爐具使用時，可實現「風隨火起」，即當煮食爐開火，抽油煙機即自行啟動！

另一方面，不少朋友既希望保持家居室內空氣流通，卻不想外出時開着風扇。而TURBO-i 700的「預設抽氣時段功能」便可用作預設換氣時間。用戶只需透過手機應用程式進行幾個簡單設定，即可輕鬆令室內空氣持續流通，全面滿足日常煮食以至生活的不同需要。

用戶只需透過手機應用程式進行幾個簡單設定，便可輕鬆預設換氣時間。

此外，應用程式更可以圖表形式展示抽油煙機每天使用的時間，讓用戶清楚了解產品的使用情況，並為濾網清洗提供精確參考。這種貼心設計，宛如在廚房中添置了一位細心的管家，時刻守護着你家中的空氣質量。

應用程式更可以圖表形式展示抽油煙機每天使用的時間，讓用戶清楚了解產品的使用情況，並為濾網清洗提供精確參考。

TURBO-i700（按此瀏覽產品詳情
建議零售價：5,140港元

智能聯動　打造無縫智能家居體驗

不過，隨着人工智能技術推陳出新，單純預設自動開機、關機又豈能稱得上智能？所以TURBO-i 700最令人驚喜的特點乃其內置的物聯網（IoT）技術，讓它可與其他智能家電無縫連接。

就以最新推出的TGC MEGA-i2嵌入式煤氣爐為例，當兩者連接後，便能形成完美的智能聯動系統——煤氣爐啟動時，抽油煙機自動開始工作；煤氣爐熄火後，抽油煙機會自動轉為低速運行5分鐘，徹底清除殘餘油煙後才自動關機。這種「風隨火起」的聯動設計，讓整個烹飪過程更加順暢自然。

MEGA-i2極炎火嵌入式平面爐同樣設有IoT功能，可與TURBO-i 700抽油煙機聯動。

值得一提的是，全新MEGA-i2智能煮食爐是MEGA 2的升級版，除日本製造，採用特強高達6千瓦「極炎火」爐頭及獨立芯火設計外，兩邊爐頭更設有智能時間掣，可預校設定自動熄火時間。

此外，MEGA-i2智能煮食爐還可透過手機應用程式遙距緊急熄火，而當用戶離開住宅時亦會發出離家警示，大大提升了家居安全性，為現代忙碌生活提供了額外保障。這種無縫整合的智能生態系統，正是現代智能家居的精髓所在。

MEGA-i2智能煮食爐可透過手機應用程式遙距緊急熄火（左），而當用戶離開住戶時亦會發出離家警示（右）。

MEGA-i2更設有分段提醒功能，方便用戶適時檢查食物和爐火，助你煮出最出色的佳餚。

MEGA-i2（按此瀏覽產品詳情
建議零售價： 7,930港元

（特約）

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