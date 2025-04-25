靚媽網購︱淘寶香港大派¥350折扣碼　簡單3步即可領取

【淘寶/優惠/網購】淘寶已經成為很多港人、靚媽的日常生活!最近淘寶香港就推出了一項優惠活動，用戶只要完成3個簡單步驟，即有機會獲得高達¥350的購物折扣碼，以更優惠的價錢入手各款時尚服飾、家居用品、電子產品等商品。

最新影片:

淘寶折扣碼︱分享淘寶商品即領高達¥350

由即日起至4月29日，用戶只需要追蹤淘寶香港官方Instagram（@taobao.hongkong），並在個人IG帳號上，分享任何在淘寶購買商品的照片或視頻，包括衫、褲、家品、電器等，再附以30字或以上的經驗分享，加上Hashtag 「#淘寶好物」及「#淘寶」並發布，再填寫「淘寶好物分享」活動的網上表格即可參加。

不過要留意以下兩點:

1.參與活動之帖文必須設定為公開

2.商品需清楚拍攝商品樣貌，避免負面描述。

填妥表格後再經平台方審查，首則符合要求的帖文有機會獲發¥50折扣碼，5則獲發¥100折扣碼；10則獲發¥200折扣碼；30則獲發¥350折扣碼。獲獎名單預計於5月2日前公布，並於5月6日前完成獎勵發放。

「#淘寶好物分享」獎賞活動參與方法

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關新聞:

結業潮｜文具佬馬鞍山旗艦店結業 全店清貨低至8折優惠 店方：生意都唔夠錢交租金

SOGO崇光感謝祭2025｜手袋護膚品廚具14折起 必搶$1鮑魚/日本蛋【附銅鑼灣+啟德店優惠攻略】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】