搵快錢｜警方拘75人涉爆竊、詐騙等　網購詐騙集團稱過數錯誤拒交貨

警方展開代號「風憲」行動，打擊揾快錢案，拘捕75人。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒表示，行動中共拘捕57男18女（13至78歲），涉及114宗案件，包括爆竊、扒竊，串謀詐騙和店舖盜竊等，涉及金額193萬元。

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深水埗警區情報組陳靜怡督察表示，調查同時鎖定一個詐騙集團網上帳號，在4月上旬展開行動，探員喬裝買家交易，當2名騙徒向探員交付冒牌貨時，隨即表露身份，拘捕兩名骨幹成員，稍後再拘捕3人，合共拘捕3男2女，檢獲6部冒牌電子產品和一輛名貴私家車，懷疑為集團的犯罪得益。

警方亦發現另一個網上詐騙集團於網購平台發售電子產品和手錶，當與受害人面交時，騙徒訛稱受害人輸入錯誤的收款帳戶號碼拒絕交貨，涉及全港22宗同類案件，涉及66萬元。警方其後拘捕10人，包括兩名主腦、兩名骨幹成員和6名電話登記用戶口和收取騙款戶口的持有人。

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