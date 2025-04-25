公院系統檢討｜醫管局6月底前落實建議　擬培訓發言人團隊冀加強醫療事故解說技巧

公立醫院系統管理檢討委員會早前提出31項改善建議，醫管局預計，可於今年6月底前落實和推展所有建議，包括培訓發言人團隊、成立事故應變團隊等。

醫管局指，各聯網正培訓發言人團隊，發言人須具備資深臨床經驗，對病人安全及質素文化有認識，亦了解醫院行政及運作，接受專業發言技巧及危機應對訓練，以便有效向公眾解說醫療事故。

醫管局行政總裁高拔陞表示，以往部門主管解釋醫療事故時，由於引述過多專業醫學術語，公眾或難以理解，可能誤以為院方刻意隱瞞，希望成立專責發言人團隊，更好向公眾講解事故情況。

醫院事故應變團隊 加快處理

在成立醫院事故應變團隊方面，會確保醫院有效應對潛在危機，各團隊成員都有特定功能和角色，包括照顧受影響的病人、家屬和涉事員工，避免工作重疊，並加快核實事實及進行評估，制定應變計劃。

此外，醫管局亦會優化根源分析流程，加開培訓班，讓醫護掌握根源調查分析的專業知識，委員會組成會就複雜個案引入外部專家參與，包括基因工程學專家，提升根源調查質素。

為提升藥物安全，醫管局已逐步將傳統手寫處方轉化為電子記錄，降低人為錯誤風險。同時，醫管局在24間有手術室的醫院，推行「空氣主動加溫」，把充氣保暖墊覆蓋在病人身上，以減低病人術後出現低溫情況的比率約50%，亦能避免出現傷口感染、發炎等併發症。

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