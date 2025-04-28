最接近天堂的國度  TCI勝景遊帶您探尋南美曠世絕景

遙遠的地域總帶着深邃奧妙的神秘感，就如跟我們相隔整個太平洋的南美洲，深藏耐人尋味的歷史古跡，遍布令人讚歎的自然奇景，還有源遠流長的古文明，往往叫旅遊家、歷史學家為之嚮往。再看秘魯與玻利維亞，3個世界上最神秘的高海拔地域均在此地——馬丘比丘代表着印加王國的文明、的的喀喀湖是烏魯族人的生存之道、烏尤尼鹽湖正是伸手可及的天空下，幾能觸碰的純美之境。然而，開啟南美旅程不容易，單說乘坐飛機就繞了地球大半圈，不只長途跋涉，身體還要適應高海拔氣候的嚴峻考驗，偏偏卻是大家趨之若鶩的旅遊目的地，你有勇氣踏上這趟旅程嗎？

▲ 馬丘比丘隱藏於深山峻嶺中，多年來有關這座迷城的傳說不勝枚舉。

馬丘比丘 尋找傳說中的天空之城

馬丘比丘隱藏在秘魯安地斯山脈極深的群山峻嶺中，本是被遺留的神秘之城，直至1911年才被美國考古學家Hiram Bingham發現，隨後才為世人所知，更成為了不少人心目中，一生必訪之地。對於馬丘比丘迷城的傳說不勝枚舉，有人認為這是印加民族最後的避難所，亦有人稱她是印加古國的宗教神聖之地，甚至因為其超越當時石工建築的技術，而被視為外星人建造。我們帶着無數的問號，來到這個建在海拔2,400米上的石頭古城，希望一探究竟。

往天空之城的路途並非想像中艱難，多數人都會先乘坐登山火車景觀車廂（Vistadome）前往熱水鎮，再轉乘登山專車上山，下車後步行約10分鐘便到達傳說中的天空之城，只要沿着小石徑往山頂走，就能拍攝馬丘比丘的全貌，名信片般的畫面盡收眼底。

對於這個以石頭建造的古城，一般認為是印加統治者Pachacuti在1440年間建造，但多年來經過不同的學者及歷史學家的考察及研究，由古城的設計、布局及建築物料推算，這座藏在深山的古城或許於公元前4000至2000年就出現！就當時來說，馬丘比丘的建築方式幾乎是不可能的任務，高超的石工技術令不同形態的石頭相互嵌合，過程沒有使用任何縫合劑，精確的計算令人相信這根本就是出自外星人的手筆！

▲ 大多數人會選擇乘坐登山火車前往熱水鎮，再轉乘登山專車前往馬丘比丘。

天空之湖 到訪的的喀喀湖的飄浮島

就在秘魯與玻利維亞兩國交界的科亞奧高原上，存在了一個全世界最高海拔的淡水湖泊─的的喀喀湖，位處海拔約3,812米，是真正的「天空之湖」，也是烏魯斯人的最後處所。全湖面積8,372 平方公里，幾乎是8個香港之大，遼闊的湖面加上超過150米的水深，足夠讓大船通航，令飄浮在湛藍湖面上的41個大小不一島嶼得以聯繫。的的喀喀湖上大部分的島嶼均有烏魯斯人居住，部分建有印加時代的神廟遺址，更有說偉大的印加帝國的源起，就從的的喀喀湖開始。

遊覽的的喀喀湖的最佳方式，就是乘船穿梭於烏魯斯人的蘆葦島之間。烏魯斯人是印第安阿依馬拉族的分支，昔日為了逃離印加帝國的侵略，最後來到的的喀喀湖，並以此為家。他們擇蘆而居，以蘆葦草的根建造巨型的蘆葦島，並隨着湖水的流動飄浮於湖上，運用蘆葦在島上建造屋子作住所，以蘆葦編織造船作交通運輸，在最大的蘆葦島上還建有郵局、學校、商店，形成了世界上獨一無二的高山湖泊生活圈，在最清冽的高海拔空氣與最接近太陽的高度下，未被過度發展及社會喧染的烏魯斯人尤其純樸，坐在船上，看穿上鮮艷奪目民族服飾的烏魯斯婦女向我們揮手，金黃色的浮島映襯着燦爛笑容，是最美的風景。

▲ 的的喀喀湖是全世界海拔最高的淡水湖泊，是真正的「天空之湖」。

天空之鏡 天地連接的無人之境

有些地方，是有種不能言喻的魔力，憑一幅唯美照片，就能成為人生必去的旅遊目的地。像玻利維亞的烏尤尼鹽湖，完美無暇加上夢幻潮變的無邊際倒影，令這裡有了「天空之鏡」這個叫人趨之若鶩的名字。烏尤尼擁有全球最大的鹽湖，亦是世界上最大的產鹽地，鹽含量超過一百萬億噸，當地居民大部份都均以採鹽維生，更運用鹽做成鹽磚蓋成房子、鹽酒店，還有博物館、鹽雕像。

烏尤尼鹽湖總面積有10,852平方公里，位處海拔3,700米，靜美遼闊的湖面，隨着不同時分映照出七彩漫爛的畫面，黎明、清晨、黃昏、晚霞、星晨的色彩將天地連接，美得令人屏息。

但要遇上天空之鏡，還要點緣份，只能在每年12月至3月的雨季，當雨水灑在鹽田上並形成一片偌大的水漥，再配合天公的加持，沒有因猛烈的大風或下雨造成湖面泛着漣漪，才能形成波平如鏡的景象。故前來旅遊，最好還是留上一兩晚，於不同時分乘四驅車前往鹽湖，無拘無束地在宛如鏡子的湖面上行駛，找個最佳的地方停下來，踏在湖面之上，面前就是寧靜致遠的人間仙境，此生無憾。

▲ 玻利維亞的烏尤尼鹽湖靜謐唯美，隨着不同時分映照出變幻色彩。

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