免費水機｜男子港鐵站大膠樽裝免費水惹議　網民反應兩極：肉酸vs無問題

為方便乘客，港鐵在36個車站的非付款區設置了飲水機；而近日，有人在Threads發帖，指見到1名男子拖買餸車到港鐵站，以大膠樽取免費的水。

帖文引來眾多網民熱議，有人認為此舉不無問題，亦有人表示此舉十分不妥，亦憂心此後港鐵可能會撤下免費取水裝置。

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免費水機｜男子港鐵站大膠樽裝免費水

樓主直言男子港鐵站取免費水的行為：「為咗慳錢，喺地鐵攞水，咁都得。」圖片中，1名男子站在港鐵站飲水機旁，正在用一個大的膠樽裝水，身旁放有一個買餸車，相信是他用來運水的工具。

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免費水機｜網民反應兩極：肉酸vs無問題

此事引起熱議，網民反應兩極，部分人批評男子行為不妥，濫用港鐵飲水機，或影響他人日後的使用，「啲人真係好笑，咁都話影響唔到人，大量出現呢啲人之後，就唔會再有免費水機㗎喇」、「遲早免費水供水機會消失」、「同喺廁格偷廁紙一樣，冇話唔得，但有機會影響下一位使用者」、「又玩爛一樣福利」、「慳得幾多？正一貪食蛇」、「公共資源私有化」。

不過，亦有人認為既無限制，男子的行為便沒有問題，「其實我睇唔到有咩問題，咁人哋就係畀人裝水㗎嘛，佢又唔係阻到其他人裝，整件事亦無違反設置水機嘅目的」、「無人排緊我唔覺得有咩問題」、「由佢啦」。

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