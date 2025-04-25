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飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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【咖啡／致癌物／癌症】不少打工仔喜歡每天早上飲咖啡提神，不過營養功能醫學專家劉博仁提醒，若飲用方式不當可能增加致癌風險。他指出飲咖啡時，不要跟5類食物一起食用，以免影響健康。

最新影片：

營養功能醫學專家劉博仁在YouTube頻道《下班經濟學》中提及，一名56歲患者因吞嚥困難及胃食道逆流求診，經檢查後確診食道癌，病因與其習慣飲用過燙的咖啡有關。他指出，超過65℃的熱飲被世界衛生組織列為2A級致癌物，長期飲用過熱咖啡會損傷食道黏膜。

飲食陷阱｜飲咖啡忌配5類物

劉博仁表示，除了需注意咖啡溫度外，他列舉出以下5類物，應避免與咖啡同時一起喝。

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1. 香煙

吸煙本身就會提升食道癌風險，美國一項針對20萬人的大型研究顯示，同時吸煙飲咖啡者比不吸煙不飲咖啡者，罹患食道癌機率高出4至5倍。此外，咖啡因會促進尼古丁代謝，導致吸煙頻率增加。

2. 酒精

劉博仁舉例，曾有患者表示睡前習慣飲紅酒加咖啡，但他強調咖啡具興奮作用，酒精則具抑制作用，咖啡因經肝臟代謝時會減緩酒精分解酵素作用，使血液中酒精濃度升高。尤其酒精熱量高，易導致脂肪肝及肥胖，長期可能提高致癌風險。

3. 朱古力

濃度85%的黑朱古力本是健康零食，但因朱古力本身含咖啡因，若再搭配咖啡可能引發心悸，咖啡因敏感者需特別注意。

4. 保健食品

咖啡因含單寧酸會阻礙礦物質吸收，包括鈣、鐵、鎂、鋅等，若服用保健食品後立即飲用咖啡，營養補充效果將大打折扣，建議至少間隔1小時。至於咖啡與B雜的關係，雖然咖啡因不影響B雜吸收，但會加速其代謝。

5. 肉類

女性經期容易出現缺鐵性貧血，攝取肉類可幫助鐵質吸收改善貧血，但若進食後立即飲用咖啡，會抑制肉類中的鐵質吸收，降低改善貧血的效果。

同場加映｜飲咖啡3大狀況 應立即戒飲

雖然咖啡好處多多，但每個人對咖啡因的耐受程度都有所不同，腎臟科醫生洪永祥曾警告如出現手抖、心悸及偏頭痛等3大狀況，便應戒飲咖啡，而每日咖啡因攝取量亦不宜超過400mg：

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同場加映｜適量飲咖啡益處

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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同場加映｜消委會7款5星咖啡產品

本港消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考，名單如下：

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資料來源：《下班經濟學》、營養功能醫學專家劉博仁

更多相關內容：

飲食攻略｜咖啡有助護肝防癌　營養師揭飲錯2類咖啡1個月暴肥4磅

咖啡益處︱美國最新研究：1時段飲咖啡可降早死風險16%　患心血管病風險降低31%

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