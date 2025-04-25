單身貴族｜44歲單身港姐直認感孤獨　曾為前男友揹340萬債一度陷低潮想輕生

【陸詩韻／香港小姐／孤獨感】無論是單身抑或拍拖、結婚，皆是個人選擇。一位現年44歲的單身前港姐近日在網上分享影片，承認有時會感到孤獨，但最重要的是如何面對。據悉，她曾因為前男友而背上高達340萬的債務，更一度陷人生低潮，甚至想過輕生。

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陸詩韻近年活躍於內地社交平台，近日她就在社交平台小紅書上，分享一段有關女性成長的影片，當中談到如何面對孤獨。她提到自己已單身多年，並在片中直認有時會「深深感受到孤獨」：

會覺得少咗個膊頭，都可能喺自己孤獨嘅時候，冇咗一個可以分享嘅人。

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不過，她就認為孤獨是能夠獨自面對和解決的問題，並非一定要找個伴，「唔使成日諗住『我好孤獨』、『我需要搵個伴』，冇話邊個冇咗邊個唔得。」對她而言，最重要的是找到自己想做的事情，為自己填補空虛：

每個人嘅營養來自唔同嘢，要搵啲嘢去做、揾啲嘢去學，揾嘢去填滿你嗰種空虛......其實你填補咗知識，所有學到嘅嘢都係屬於自己，你就會信心滿滿。

現年44歲的陸詩韻在2005年參選香港小姐競選，獲得亞軍後入行，同屆冠軍為葉翠翠，季軍則是林莉。她隨後簽約TVB，但發展數年星運平平，大多飾演配角及擔任主持，其後於2009年約滿離巢、淡出幕前，改為從商。陸詩韻現時主要經營自家品牌內衣褲及護膚品生意，疫情期間公司業績更不跌反升；她主力以網上直銷的方式推廣自家產品，一度錄得破百萬營業額。

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自出道以來，陸詩韻一直甚少傳出戀情，但早年就有傳她被前男友馬來西亞富商吳銘偉連累，導致欠債340萬。據悉，兩人雖然拍拖9個月便分手，但由於她是欠款案的擔保人，因此被入稟追討欠款，她遂向法庭申請將前男友公司清盤。

而陸詩韻亦曾在受訪時指出，當時是她的人生低潮，更曾經想過輕生，不過後來她在一年內還清了債務，之後便重新出發。

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