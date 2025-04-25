急症室加價｜公立醫院新收費2026年1月生效　市民4月28日起可上網查是否合資格減免費用

公立醫院服務的新收費表今日（25日）刊憲，明年1月1日生效。新收費下，若急症室病人分流後放棄就診，醫院仍會收取50元「分流費」，有市民形容是「未見官先打八十」。醫管局解釋，醫院分流時已提供專業服務，應當就此收費。

醫院管理局今日在政府憲報刊登公立醫院服務的新收費表。其中，急症室服務將調整至400元，獲分流為危殆和危急的病人將獲豁免收費。至於其他急症室病人，護士分流和初步醫學觀察後放棄就診，申請退款的安排會恆常化，但400元的診症費中只會退回350元，意味醫院仍會收取50元。

急症分流後棄診要付「分流費」 醫管局：已提供急症服務應收回費用

對於新收費中向棄診病人收取50元「分流費」，醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中表示，急症科護士分流時已簡單診斷和急症護理，例如為傷口止血等，「這是專業的急症服務，應該要收回費用。」目前長假期的急症室退款安排，退款時間需時1個月，被問到會否縮短退款時間和簡化流程，他表示，退款恆常化安排會參照現時的退款安排，而且距離實施仍有一段時間，醫管局會繼續檢視安排。

除了調整公立醫院服務收費，新措施亦包括調整醫療費用減免機制、增設全年收費上限，以及加強危重病人藥械保障。醫管局估計，醫療費用減免機制會擴大，合資格受惠的弱勢社群由30萬增至140萬，全年收費上限可令7萬名重症病人受惠，而更多危疾病人包括中等收入家庭病人可獲藥械應用資助。

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醫管局表示，下一步會聚焦於細化實施措施，包括精簡醫療費用減免和安全網申請程序，籌備設立資訊平台協助有需要的市民理解和使用明年開始實施的醫療保障新措施。

醫管局又表示，市民可在4月28日起，在醫管局網頁及醫管局流動應用程式「HA Go」使用經濟審查自我評估程式，市民於程式中輸入家庭收入及資產等資料，可查閱個人是否符合明年起實施的醫療保障新措施的費用減免以及安全網申請資格。

醫管局又稱，會持續增加家庭醫學門診服務量，優先照顧弱勢社群包括低收入家庭和貧困長者，以及透過跨區協作彈性調配資源，重點針對有需求的地區增加夜診和假日門診服務。

市民：要付分流費等同「未見官先打八十」

市民李先生形容，不全額退款是「未見官先打八十」，認為所謂50元的行政費根本沒有需要，尤其市民一般都在情況危急或深夜時份到急症室求診，相信要付分流費也不會減少病人數目。熊婆婆則認為，急症室收費加價後非常昂貴，一般市民難以負擔。

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