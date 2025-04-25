麻甩媽咪︱黃德斌反差萌騷喜劇才華　與余香凝擦火花：鏡頭背後有很多笑料

【黃德斌 ／余香凝／麻甩媽咪】黃德斌在ViuTV劇《麻甩媽咪》演麻甩的士司機陳永發，因一次交通意外，口水發靈魂進入周暐程（余香凝飾）的肉身，成為懷有身孕「麻甩媽咪」。



口水發和媽咪周暐程命運交纏，外表粗獷黃德斌騷反差萌，再展演喜劇才華，獲網民大讚。他則表示劇本好，稱：「一直發展下去就可歌可泣，很好笑的。故事的背後有很多，不止是輕鬆小品，探討了一些人生中的事情，譬如對生死、家人，譬如父女、與媽媽的感情，我覺得不是表面那麼簡單，希望大家可以從中找到一些人生的密碼。」

麻甩媽咪｜余香凝與小演員王瑋程擦出火花派洋蔥 演虐心母子情騷影后功力感動觀眾

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麻甩媽咪︱即興發揮多火花

黃德斌笑言，拍攝過程很開心：「Jennifer已合作過，亦有重遇一些舊同事。今次是一個很新的團隊、導演、監製，都是一班很年青、很有理想、很有衝勁，每天開工都是充滿力量，他們那顆心是非常好，雖然資源有限，但都盡力希望能做得更多、更好。我們做演員的最開心是可以這樣，希望可以多點配合。」

他透露：「鏡頭背後有很多笑料，喜劇有很多即興，一些即時反應，拍攝時都會有很多火花出現。不止是演員，導演也會的，大家都一心去擦出很多火花出來。」他希望觀眾會喜歡這部劇集。

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