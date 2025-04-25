奪命提示大結局｜何慈茵謝嘉怡壓軸登場　聯手大戰劉穎鏇「奪命較剪腳」 

【奪命提示 / 大結局 / 打斗場面】《奪命提示》今晚（4月25日）播出大結局。在昨晚（4月24日）播出的29集《奪命提示》，Julie李建和繼續大暴走！

由於李建和曾揚言要向ASIB身邊摯親埋手，柏飛遂安排姜姐（劉佩玥飾）、嘉莉（劉穎鏇飾）、俊朗（張振朗飾）、子超（丁子朗飾）及商雙（郭柏妍飾）的家人入住安全屋，豈料仍是敵不過Julie突襲，商雙、子超媽咪娥姐（韓馬利飾）、子瑜（鍾嘉佑飾）、舅父東（吳家樂飾）及蕊蕊（區明妙飾）被捉走，嬌姐（樊亦敏飾）則於逃命時不幸被槍殺……

擄走眾人後，李建和穿上沾滿5位人質DNA的血衣、以假身份現身警署向ASIB眾人挑機，經過一輪調查，ASIB展開人質拯救行動，但最終因為李建和的設局，娥姐遭俊朗錯手殺死，令原本已與柏飛意見不合的子超與ASIB眾人決裂，憤然辭職…

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奪命提示｜黃金12小時密室拯救人質大戰一觸即發

昨晚一集無論是綁架及拯救人質場口均打到飛起，據知今晚大結局打鬥場面將全面升級，根據昨晚劇集尾播出的大結局預告片，柏飛、姜姐、嘉莉、俊朗及子超5人現身密室，齊齊接受Julie挑戰，在12小時的黃金時間內拯救人質。

柏飛的一句：「一定要成為金主參與遊戲」，更為事件增添懸念，似乎意味著柏飛等人將闖入暗網賭局與李建和鬥到你死我活。

奪命提示｜打鬥場面全面升級 「最強打女」「泰拳女神」壓軸登場

今日，無綫官方率先發布大結局大型打鬥場面的精彩劇照，當中最觸目的，要數劉穎鏇Tiffany再度使出「奪命較剪腳」，而這次被夾爆的，是在大結局才驚喜亮相的謝嘉怡。

根據大結局預告劇照，嘉怡將與有「最強打女」之稱的何慈茵拍住上與Tiffany激戰；何慈茵近乎完美的肌肉線條原本已相當搶焦，加上2023年何慈茵在《隱形戰隊》中與Tiffany的「更衣室大戰」場口引起極大迴響、至今仍為人津津樂道。

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如今「劉何」載譽歸來進行round 2激戰，加上有泰拳比賽實戰經驗、先後被譽為「泰拳女神」及「單車女神」的謝嘉怡的加入，自然引爆網民期待。

何慈茵是中英混血兒，爸爸何麥師承劉家良，精於洪拳，八九十年代拍過不少動作片，亦曾任電影武術指導。何慈茵5歲開始學洪拳，曾參與MMA格鬥比賽，其中一個代表作是在《明星運動會前哨戰：Fight盡》中越級挑戰職業級拳手霍嘉怡成功、並在父親見證下贏得比賽。

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