  • 26°C
香港時間：2025425日 (五) 17:50

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

私家偵探︱古天樂追查愛妻周秀娜不忠陷連環血案　先導海報率先揭開謎團

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《私家偵探》

鄭保瑞監製，李子俊及周汶儒聯合執導電影《私家偵探》，由古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然、楊偲泳、張兆輝、黃詩棋等演出，故事以一宗令人費解的出軌案，竟牽扯出駭人的連環兇殺。

《私家偵探》先導海報今日震撼曝光，以畫面揭開懸疑序幕。海報整體佈局宛如都市迷宮，霓虹紅光高懸中央，彷彿點明真相始終隱伏於陰影之後。

畫面中，古天樂飾演的私家偵探冷眼穿梭在破敗天井間，神情沉著；劉冠廷身披紅衣、撐傘步入階梯深處，如同步步逼近黑暗核心；周秀娜與楊偲泳則分別佇立於不同層次的陽台與樓梯轉角，目光交錯卻各懷心事，仿如掌握著解開謎團的關鍵。

古天樂眼疾︱古仔解釋近期常戴太陽眼鏡原因　古天樂患飛蚊症右眼視網膜穿兩個洞

點擊圖片放大
+2

私家偵探︱顛覆古天樂形象

古天樂在電影中顛覆形象，化身落魄私家偵探，原本只接尋人、寵物失蹤等微不足道的小案，卻因愛妻的背叛而捲入一場驚悚血案。專業偵探的直覺是否能幫助他力挽狂瀾，成功擺脫命運的泥沼？與他並肩作戰的夥伴們，又將如何伸出援手？今日公開的先導海報，或許能讓觀眾窺探一絲端倪。

這場懸疑謎局，情感與罪案交錯，血腥與陰謀並存。古天樂化身冷峻的私家偵探，展現前所未見的深沉張力；周秀娜以人妻、女友雙重身份遊走於謎團之中，行為詭秘，令人起疑；演技備受公認的劉冠廷傾力演出，與偵探鬥智鬥勇；江湖大佬女友楊偲泳風情萬種，豪邁演出甚具吸引力。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

古天樂眼疾︱古仔解釋近期常戴太陽眼鏡原因　古天樂患飛蚊症右眼視網膜穿兩個洞
09:52 2025/04/11
古天樂眼疾︱古仔解釋近期常戴太陽眼鏡原因　古天樂患飛蚊症右眼視網膜穿兩個洞
三命︱陳佩思演杜琪峯監製新劇獲好評　由兒童節目主持創業成榴槤皇后
21:01 2025/04/01
三命︱陳佩思演杜琪峯監製新劇獲好評　由兒童節目主持創業成榴槤皇后
最美星二代︱林愷鈴演《三命》散發仙氣　奪CHILL CLUB女新人銀獎承諾：不忘初心
00:06 2025/04/08
最美星二代︱林愷鈴演《三命》散發仙氣　奪CHILL CLUB女新人銀獎承諾：不忘初心
女神李佳芯︱Ali離巢榮升老闆自組工作室　李佳芯認ViuTV招手合作：最緊要角色同劇本吸引
17:26 2025/03/27
女神李佳芯︱Ali離巢榮升老闆自組工作室　李佳芯認ViuTV招手合作：最緊要角色同劇本吸引
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲

你可能感興趣

古天樂眼疾︱古仔解釋近期常戴太陽眼鏡原因　古天樂患飛蚊症右眼視網膜穿兩個洞
09:52 2025/04/11
古天樂眼疾︱古仔解釋近期常戴太陽眼鏡原因　古天樂患飛蚊症右眼視網膜穿兩個洞
三命︱陳佩思演杜琪峯監製新劇獲好評　由兒童節目主持創業成榴槤皇后
21:01 2025/04/01
三命︱陳佩思演杜琪峯監製新劇獲好評　由兒童節目主持創業成榴槤皇后
最美星二代︱林愷鈴演《三命》散發仙氣　奪CHILL CLUB女新人銀獎承諾：不忘初心
00:06 2025/04/08
最美星二代︱林愷鈴演《三命》散發仙氣　奪CHILL CLUB女新人銀獎承諾：不忘初心
古天樂 周秀娜 黃浩然 楊偲泳 鄭保瑞 導演 監製 電影

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
凍齡靚媽｜昔日性感女神現身杜琪峯70歲壽宴　兩女之母超凍齡：每星期做五天運動
凍齡靚媽｜昔日性感女神現身杜琪峯70歲壽宴　兩女之母超凍齡：每星期做五天運動
急症室最長等候時間（04月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月25日 時間12:05）
網絡熱話｜警疑在中學講座作評論輕生者言論惹議　學生：呢個就係香港警察嘅價值觀？
網絡熱話｜警疑在中學講座作評論輕生者言論惹議　學生：呢個就係香港警察嘅價值觀？
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光