私家偵探︱古天樂追查愛妻周秀娜不忠陷連環血案　先導海報率先揭開謎團

鄭保瑞監製，李子俊及周汶儒聯合執導電影《私家偵探》，由古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然、楊偲泳、張兆輝、黃詩棋等演出，故事以一宗令人費解的出軌案，竟牽扯出駭人的連環兇殺。

《私家偵探》先導海報今日震撼曝光，以畫面揭開懸疑序幕。海報整體佈局宛如都市迷宮，霓虹紅光高懸中央，彷彿點明真相始終隱伏於陰影之後。

畫面中，古天樂飾演的私家偵探冷眼穿梭在破敗天井間，神情沉著；劉冠廷身披紅衣、撐傘步入階梯深處，如同步步逼近黑暗核心；周秀娜與楊偲泳則分別佇立於不同層次的陽台與樓梯轉角，目光交錯卻各懷心事，仿如掌握著解開謎團的關鍵。

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私家偵探︱顛覆古天樂形象

古天樂在電影中顛覆形象，化身落魄私家偵探，原本只接尋人、寵物失蹤等微不足道的小案，卻因愛妻的背叛而捲入一場驚悚血案。專業偵探的直覺是否能幫助他力挽狂瀾，成功擺脫命運的泥沼？與他並肩作戰的夥伴們，又將如何伸出援手？今日公開的先導海報，或許能讓觀眾窺探一絲端倪。

這場懸疑謎局，情感與罪案交錯，血腥與陰謀並存。古天樂化身冷峻的私家偵探，展現前所未見的深沉張力；周秀娜以人妻、女友雙重身份遊走於謎團之中，行為詭秘，令人起疑；演技備受公認的劉冠廷傾力演出，與偵探鬥智鬥勇；江湖大佬女友楊偲泳風情萬種，豪邁演出甚具吸引力。

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