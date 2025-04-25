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文娛藝術｜謝君豪李琛瑜合演《SKYLIGHT天色》 王菀之兼任翻譯劇本主演

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發布時間： 39 分鐘前

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《Skylight 天色 2025》

英國劇作家David Hare 經典舞台劇《Skylight》曾榮獲羅蘭士奧利花獎「年度戲劇大獎」及「傑出首度合演大獎」，被譽為當代劇場的瑰寶。

港版《Skylight 天色 2025》由司徒慧焯執導，王菀之翻譯劇本及主演，並聯同謝君豪與李琛瑜攜手演出，將一段充滿揉合矛盾與激情的複雜情感，再次活現舞台。

自2023年末於香港首演以來，口碑載道，場場爆滿，一票難求。其後更於深圳萬象天地劇場演出，成功將港式舞台魅力帶進內地觀眾視野。

《Skylight 天色 2025》將於7月回歸香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院，門票現正於Cityline網站公開發售。

王菀之分享：「《Skylight 天色 2025》表面上是一個愛情故事，但其實故事層層堆疊，包裹著父子之情、姐弟之情，還有不同階層之間的價值觀衝突。在這些情感關係背後，蘊藏著更深的社會觀察與人性思考。」她形容角色之間價值觀鮮明，觀眾代入不同角色時，將會產生共鳴與衝擊，「戲劇魅力就在於此——沒人對，也沒人錯，每個選擇都有其理由與無奈。」

謝君豪表示，今次能夠再度重演，對他而言是一份難得的享受與挑戰：「從2023年香港首演，到2024年深圳演出，雖然兩次演出只相隔幾個月，但我一直沒有停止探索角色的可能性。我不斷查找資料，甚至特意找來熟悉英國文化的英文老師，希望更深入了解劇中的背景與人物。到底這個角色為何會有這樣的行動和語言？他的內心世界是怎樣的？當我慢慢找到答案，角色也變得更加立體、真實。」

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