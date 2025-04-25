胰臟癌｜這器官發炎1次　2年內患癌率增19倍　戒1物罹癌風險降50%【附醫生推薦11種防癌蔬菜】

【胰臟癌／胰臟發炎／罹癌】當身體發炎，正是癌細胞的溫床。台灣有醫生指出，當這個器官發炎，短期的患癌率相比正常人高出19倍。

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胰臟癌｜7種高危族群

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發布短片，指出胰臟再生能力差，最新醫學研究顯示，胰臟一旦發炎即可能造成永久傷害。韓國延世大學2024年發表一項研究顯示，急性胰臟炎患者2年內罹患胰臟癌風險暴增19倍，5年後會降到2.7倍，患者需經過10年才能恢復與常人相同風險水平。他亦提醒，慢性胰臟炎同樣會有5至10倍癌變的風險，建議患者要追蹤至少兩年以上。以下7種人屬於罹患胰臟癌的高危群組：

胰臟炎病史

嗜甜食

飲酒習慣

肥胖

糖尿病患者

膽結石患者

高血脂者

胰臟癌｜防癌5件事

錢政弘續指，要預防「癌王」，以下5件事要做足，方可降低患癌風險20至50%：

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戒煙：降低30-50%風險，二手煙同需避免

斷糖：日本研究證實甜食促KRAS基因突變，導致胰臟癌

控油：三酸甘油酯需＜150mg/dL，防「脂肪胰」形成

十字花科蔬菜：可以多吃花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、西蘭花和白蘿蔔（蘿蔔葉）等蔬菜，中和膽酸毒性

富含β-胡蘿蔔素：每周攝取5份南瓜、紅蘿蔔、菠菜，患胰臟癌風險降20%

胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆

錢政弘過往曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

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胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

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