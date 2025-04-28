創建自家品牌鞏固市場領先地位 僑豐行線上線下雙軌並行拓新商機
發布時間： 2025/04/28 12:00
最後更新： 2025/04/28 12:03
由經營士多發展至創設多個自家品牌的零食王國，僑豐行有限公司（下稱僑豐行）持續拓展業務的同時，亦積極為植根香港的零食品牌引入新產品與多元口味，為消費者帶來新鮮感。同時推動業務與時俱進，鞏固在市場的領先地位，展現香港企業及品牌的自強不息與靈活應變。
昔日俗稱「士多」的雜貨舖在香港大受歡迎。前身是一間士多的僑豐行成立於1965年，見證並親歷香港零食市場的變遷與發展。由士多變身為零食代理與批發公司，再創建並發展品牌，僑豐行歷經潮流更迭始終保持敏銳觸覺，因時制宜地作出華麗蛻變，成功將「香港新星品牌」、「香港最強人氣品牌」、「香港星級品牌」、「香港名牌」及「香港卓越名牌」等獎項盡收囊中。
緊貼市場潮流 持續推出新產品
創業難，更遑論要在時代洪流中推動企業持續發展，屢創高峰。作為家族企業第二代，僑豐行有限公司行政總裁黃偉鴻博士(Ellis)指，身為家中長子，他自覺有責任協助父親管理生意。因此，當他於1989年完成在加拿大的大學課程後，隨即決定回港加入當時為零食代理與批發商的僑豐行。他在父親安排下從低層做起，通曉搬貨、執貨、銷售及開單等大小事務，也練就營運企業必備的毅力、耐力和耐性，對其後接任領導層奠下穩健根基。
「零食業務與潮流息息相關，相對歐美市場，日本、韓國及香港等亞洲地區的零食款式與口味不斷推陳出新，我們必須透過參與各地的糖果及零食展，緊貼業界的最新潮流及資訊，方能確保與市場最新的發展接軌，滿足顧客群的喜好。」Ellis稱，香港兼具自由貿易港及免稅港等優勢，方便從世界各地入口不同產品，加上經常舉行大型展覽會，匯聚環球業界前來參展，亦有助公司時刻掌握不同地區的零食潮流與需求，以至研發創新產品的新技術。
發展多元品牌 建立零食王國
對於僑豐行，很多人大概更為熟悉這個香港零食王國的自家品牌，例如以獨立包裝為賣點的「EDO Pack」餅乾、涵蓋不同口味薯片的「巨浪大切」等。Ellis直言，創建品牌是僑豐行業務發展的最大轉捩點，正值公司於1996年與一間韓國餅乾廠合作，遂以此為契機推出「EDO Pack」餅乾，基於市場上獨立包裝的餅乾當時並不常見，加上定價便宜，「EDO Pack」餅乾深受市場歡迎，其後更陸續加推多種口味。
「事實上，從事零食代理與批發存在較大的風險，除客戶可隨時轉投另一間代理商外，長久依賴單一高銷售的代理產品，亦難免固步自封，一旦面對轉變或難以應對。」他補充，創立自家品牌可讓公司由被動變為主動，毋須擔心受歡迎產品的代理權被搶走。同時，亦能隨市場變化及顧客喜好調整產品款式，使僑豐行在競爭激烈的行業中，始終保持獨特性和新鮮感等多重優勢。
轉型繫於創新 不斷保持新鮮感
提到企業轉型以至發展品牌的成功要素，Ellis引述自身經驗闡釋，持續創新是箇中關鍵。以愈來愈多港人在疫後赴大灣區消費為例，相信當中一大原因與他們於疫情期間留港數年有關，以致對留港消費欠缺新鮮感。那該如何提升新鮮感呢？以食品行業為例，當然是需要引入不同味道、款式和產品。
「我們着重研究在香港市場所欠缺的味道，並會參考內地開發的新產品，找出創新的味道和概念。」他補充，留意到不少港人到大灣區超市購買食品時，會購入包裝較大的款式，與在港時買入小型包裝的消費喜好有所不同，究其原因或許亦與新鮮感有關。因此，現時公司旗下的零食品牌亦會研發一些大包裝的產品，吸引有北上消費習慣的客群，反應相當不錯。
保持敏銳觸覺 重視品牌定位
現時僑豐行每年約有三百至六百多款新產品。Ellis表示，因應消費者喜歡追求新口味，零食款式亦愈趨多元化，業界唯有不斷作出嘗試，方能找出適合不同顧客口味的新產品。因此，公司在固守傳統品牌以外，近年也不斷構思推出各具特色的新品牌，例如引入甜品概念且口味獨特的「甜品二重奏」，多元化地涵蓋糖果、蛋糕、馬卡龍、啫喱、窩夫和巧克力布朗尼等產品，力求為休閒零食注入創新元素，藉以強化公司在零食銷售市場的領導角色。
「創建品牌不但需要具備敏銳觸覺，耐心亦同樣重要，我們培育每個品牌最少投入五年時間。」Ellis續說，品牌發展未見成果，最常見便是定位上出現問題。他舉例說，公司銳意推廣傳統品牌，理所當然會主打蛋卷、梳打餅等傳統產品，並根據市場趨勢引入若干新元素；同樣地，疫後追求養生不乏其人，推廣健康食品屬大勢所趨，唯若因過分側重健康而忽略了味道這個重要因素，卻會影響其銷售量。要如何在兩者之間取得平衡，正是企業務必考慮的重點之一。
至於另一個考慮要素，他認為是產品的包裝設計必須緊扣品牌特色及目標客群，包括偏向創新或傳統、年青化或成熟人士、小型或家庭式包裝等，同時需確保經過深思熟慮，將合適的產品分配至不同的品牌，才可贏得目標客群的喜愛。「設定產品售價同樣重要，切勿『將貨就價』，在保持產品質素之餘，需避免定價過於高昂，引致乏人問津。」
勇於作出嘗試 發掘受歡迎產品
在芸芸自家品牌及產品之中，本身便是零食愛好者的Ellis喜稱，不同品牌皆為各有飲食喜好及習慣的顧客群度身訂造，以達致優勢互補，並發揮協同效應，一家大細也可找到喜歡的產品。「其中兩個品牌令我印象最為深刻，其一是『甜品二重奏』，我們成功將一些出口至日本的內地產品引入香港，無論在品質與定價上皆極具競爭力，廣受消費者支持；其二是新品牌『多慶屋』引入健康元素及大型包裝後，市場反應非常熱烈，反映勇於嘗試的做法絕對正確。」
俗語說：有危便有機，Ellis對此十分認同。「在我看來，企業面對的最大挑戰就是不願意冒險，而這就是最大的危險。凡事不敢嘗試是基於害怕失敗，倘若一直固步自封，公司發展便會停滯不前。由此不僅令我們錯失許多可能大受歡迎的新產品，更缺少失敗的經驗，未能從試錯中吸取教訓，為成功鋪路。」
拓展內地市場 保持競爭優勢
面對租金與人力成本帶來的挑戰，Ellis強調，全球經濟環境存在不穩定因素，整體租金較早前回落，而企業最重要是盡量做好人手規劃及訂貨量控制兩方面。以人手為例，僑豐行致力避免職位重疊，配合引進新科技，提升營運效率；在存貨量方面，如發現部分產品在不同經濟周期的銷售量較低，公司亦會適時控制訂貨量，以即時減輕成本。
對品牌發展的前瞻上，Ellis透露，僑豐行將繼續在實體店及電子商貿平台雙向推展，全方位把握線上線下的商機。現階段會不斷引入新產品，並因應市場趨勢作出靈活應變。「目前我們專注發展香港、澳門及內地三大市場，其中內地的營業額佔僑豐行整體約三成半至四成。至於海外市場方面，公司也會開拓英國、加拿大等有較多港人移居的國家及地區，以拓展業務並將降低銷售風險。」
僑豐行於1965年由黃偉鴻博士的父親創立，由一間小小的士多開始，至七十年代起從事日本零食進口貿易業務，從中學習到嚴格管理的日式企業文化，逐漸在港建立龐大的銷售網絡。公司於九十年代創立「EDO Pack」，逐步發展為本地食品業的代表性品牌。
時至今天，Ellis更陸續為僑豐行創立多個自家零食品牌，包括「巨浪大切薯片」、「多慶屋」、「Friemily」及「甜品二重奏」（Dessert Duet）等，其後再開設以日本購物氣氛為主題的零食專門店「アメ橫丁」（阿美橫丁）及高檔零食店「日匠本物」，開創零食新潮流，成功進軍零售市場。 除了傳統線下銷售渠道外，僑豐行近年亦利用不同的電子商貿平台進行銷售，配合社交平台及網絡紅人的推廣介紹，進一步提高品牌的曝光率。
(特約)