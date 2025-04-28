創建自家品牌鞏固市場領先地位 僑豐行線上線下雙軌並行拓新商機

▲ 僑豐行有限公司行政總裁黃偉鴻博士多年來積極創立多個自家零食品牌，成就建造植根香港的零食王國。

由經營士多發展至創設多個自家品牌的零食王國，僑豐行有限公司（下稱僑豐行）持續拓展業務的同時，亦積極為植根香港的零食品牌引入新產品與多元口味，為消費者帶來新鮮感。同時推動業務與時俱進，鞏固在市場的領先地位，展現香港企業及品牌的自強不息與靈活應變。

昔日俗稱「士多」的雜貨舖在香港大受歡迎。前身是一間士多的僑豐行成立於1965年，見證並親歷香港零食市場的變遷與發展。由士多變身為零食代理與批發公司，再創建並發展品牌，僑豐行歷經潮流更迭始終保持敏銳觸覺，因時制宜地作出華麗蛻變，成功將「香港新星品牌」、「香港最強人氣品牌」、「香港星級品牌」、「香港名牌」及「香港卓越名牌」等獎項盡收囊中。

緊貼市場潮流 持續推出新產品

創業難，更遑論要在時代洪流中推動企業持續發展，屢創高峰。作為家族企業第二代，僑豐行有限公司行政總裁黃偉鴻博士(Ellis)指，身為家中長子，他自覺有責任協助父親管理生意。因此，當他於1989年完成在加拿大的大學課程後，隨即決定回港加入當時為零食代理與批發商的僑豐行。他在父親安排下從低層做起，通曉搬貨、執貨、銷售及開單等大小事務，也練就營運企業必備的毅力、耐力和耐性，對其後接任領導層奠下穩健根基。

▲ 由加拿大學成歸來，Ellis加入家族公司由低層做起，練就毅力、耐性並通曉各項大小事務，為接任領導層鞏固根基。

「零食業務與潮流息息相關，相對歐美市場，日本、韓國及香港等亞洲地區的零食款式與口味不斷推陳出新，我們必須透過參與各地的糖果及零食展，緊貼業界的最新潮流及資訊，方能確保與市場最新的發展接軌，滿足顧客群的喜好。」Ellis稱，香港兼具自由貿易港及免稅港等優勢，方便從世界各地入口不同產品，加上經常舉行大型展覽會，匯聚環球業界前來參展，亦有助公司時刻掌握不同地區的零食潮流與需求，以至研發創新產品的新技術。

▲ 香港作為自由貿易港及免稅港，並不時舉行大型展覽會，滙聚全球業界參展，有助僑豐行掌握最新零食潮流，並從世界各地入口不同產品。

發展多元品牌 建立零食王國

對於僑豐行，很多人大概更為熟悉這個香港零食王國的自家品牌，例如以獨立包裝為賣點的「EDO Pack」餅乾、涵蓋不同口味薯片的「巨浪大切」等。Ellis直言，創建品牌是僑豐行業務發展的最大轉捩點，正值公司於1996年與一間韓國餅乾廠合作，遂以此為契機推出「EDO Pack」餅乾，基於市場上獨立包裝的餅乾當時並不常見，加上定價便宜，「EDO Pack」餅乾深受市場歡迎，其後更陸續加推多種口味。

「事實上，從事零食代理與批發存在較大的風險，除客戶可隨時轉投另一間代理商外，長久依賴單一高銷售的代理產品，亦難免固步自封，一旦面對轉變或難以應對。」他補充，創立自家品牌可讓公司由被動變為主動，毋須擔心受歡迎產品的代理權被搶走。同時，亦能隨市場變化及顧客喜好調整產品款式，使僑豐行在競爭激烈的行業中，始終保持獨特性和新鮮感等多重優勢。

▲ 僑豐行不斷構思創新品牌與產品，推動企業緊貼潮流轉變，不斷拓展顧客群。

轉型繫於創新 不斷保持新鮮感

提到企業轉型以至發展品牌的成功要素，Ellis引述自身經驗闡釋，持續創新是箇中關鍵。以愈來愈多港人在疫後赴大灣區消費為例，相信當中一大原因與他們於疫情期間留港數年有關，以致對留港消費欠缺新鮮感。那該如何提升新鮮感呢？以食品行業為例，當然是需要引入不同味道、款式和產品。

「我們着重研究在香港市場所欠缺的味道，並會參考內地開發的新產品，找出創新的味道和概念。」他補充，留意到不少港人到大灣區超市購買食品時，會購入包裝較大的款式，與在港時買入小型包裝的消費喜好有所不同，究其原因或許亦與新鮮感有關。因此，現時公司旗下的零食品牌亦會研發一些大包裝的產品，吸引有北上消費習慣的客群，反應相當不錯。

▲ 僑豐行重視產品包裝設計，確保能緊扣品牌特色，同時配合目標客群的喜好。

保持敏銳觸覺 重視品牌定位

現時僑豐行每年約有三百至六百多款新產品。Ellis表示，因應消費者喜歡追求新口味，零食款式亦愈趨多元化，業界唯有不斷作出嘗試，方能找出適合不同顧客口味的新產品。因此，公司在固守傳統品牌以外，近年也不斷構思推出各具特色的新品牌，例如引入甜品概念且口味獨特的「甜品二重奏」，多元化地涵蓋糖果、蛋糕、馬卡龍、啫喱、窩夫和巧克力布朗尼等產品，力求為休閒零食注入創新元素，藉以強化公司在零食銷售市場的領導角色。

「創建品牌不但需要具備敏銳觸覺，耐心亦同樣重要，我們培育每個品牌最少投入五年時間。」Ellis續說，品牌發展未見成果，最常見便是定位上出現問題。他舉例說，公司銳意推廣傳統品牌，理所當然會主打蛋卷、梳打餅等傳統產品，並根據市場趨勢引入若干新元素；同樣地，疫後追求養生不乏其人，推廣健康食品屬大勢所趨，唯若因過分側重健康而忽略了味道這個重要因素，卻會影響其銷售量。要如何在兩者之間取得平衡，正是企業務必考慮的重點之一。

至於另一個考慮要素，他認為是產品的包裝設計必須緊扣品牌特色及目標客群，包括偏向創新或傳統、年青化或成熟人士、小型或家庭式包裝等，同時需確保經過深思熟慮，將合適的產品分配至不同的品牌，才可贏得目標客群的喜愛。「設定產品售價同樣重要，切勿『將貨就價』，在保持產品質素之餘，需避免定價過於高昂，引致乏人問津。」

勇於作出嘗試 發掘受歡迎產品

在芸芸自家品牌及產品之中，本身便是零食愛好者的Ellis喜稱，不同品牌皆為各有飲食喜好及習慣的顧客群度身訂造，以達致優勢互補，並發揮協同效應，一家大細也可找到喜歡的產品。「其中兩個品牌令我印象最為深刻，其一是『甜品二重奏』，我們成功將一些出口至日本的內地產品引入香港，無論在品質與定價上皆極具競爭力，廣受消費者支持；其二是新品牌『多慶屋』引入健康元素及大型包裝後，市場反應非常熱烈，反映勇於嘗試的做法絕對正確。」

俗語說：有危便有機，Ellis對此十分認同。「在我看來，企業面對的最大挑戰就是不願意冒險，而這就是最大的危險。凡事不敢嘗試是基於害怕失敗，倘若一直固步自封，公司發展便會停滯不前。由此不僅令我們錯失許多可能大受歡迎的新產品，更缺少失敗的經驗，未能從試錯中吸取教訓，為成功鋪路。」

▲ Ellis深信，勇於嘗試是創建品牌的重要基石，藉此才可發掘更多贏得顧客喜愛的新產品，持續拓展不同市場。

拓展內地市場 保持競爭優勢

面對租金與人力成本帶來的挑戰，Ellis強調，全球經濟環境存在不穩定因素，整體租金較早前回落，而企業最重要是盡量做好人手規劃及訂貨量控制兩方面。以人手為例，僑豐行致力避免職位重疊，配合引進新科技，提升營運效率；在存貨量方面，如發現部分產品在不同經濟周期的銷售量較低，公司亦會適時控制訂貨量，以即時減輕成本。

對品牌發展的前瞻上，Ellis透露，僑豐行將繼續在實體店及電子商貿平台雙向推展，全方位把握線上線下的商機。現階段會不斷引入新產品，並因應市場趨勢作出靈活應變。「目前我們專注發展香港、澳門及內地三大市場，其中內地的營業額佔僑豐行整體約三成半至四成。至於海外市場方面，公司也會開拓英國、加拿大等有較多港人移居的國家及地區，以拓展業務並將降低銷售風險。」

僑豐行於1965年由黃偉鴻博士的父親創立，由一間小小的士多開始，至七十年代起從事日本零食進口貿易業務，從中學習到嚴格管理的日式企業文化，逐漸在港建立龐大的銷售網絡。公司於九十年代創立「EDO Pack」，逐步發展為本地食品業的代表性品牌。

時至今天，Ellis更陸續為僑豐行創立多個自家零食品牌，包括「巨浪大切薯片」、「多慶屋」、「Friemily」及「甜品二重奏」（Dessert Duet）等，其後再開設以日本購物氣氛為主題的零食專門店「アメ橫丁」（阿美橫丁）及高檔零食店「日匠本物」，開創零食新潮流，成功進軍零售市場。 除了傳統線下銷售渠道外，僑豐行近年亦利用不同的電子商貿平台進行銷售，配合社交平台及網絡紅人的推廣介紹，進一步提高品牌的曝光率。

(特約)