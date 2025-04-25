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百日咳｜日本百日咳傳染力勁流感10倍可1傳17人　醫生拆解傳染途徑：遊日前後做1事自保

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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【百日咳／流感／日本旅行／日本疫情】正值櫻花季，不少人會前往日本旅遊賞櫻，惟當地百日咳疫情持續，日前全國感染人數再創新高。日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）日前公布4月7日至13日疫情數字，短短6日內激增1,222宗病例，連續第三星期刷新2018年至今單周最高紀錄。本港感染及傳染病專科醫生曾殷祈接受TOPick訪問時，強調百日咳傳染率可達流感10倍，威力與麻疹不相伯仲，想要預防病情，建議於一個期限內注射相關預防疫苗。

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Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

綜合日本媒體報道，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）早前公布統計數字，稱截至今年４月30日為止的一周內百日咳感染人數，較前期增加100人以上；全國確診人數達到578人，創下7年以來最多。

惟當地百日咳病情再趨惡化，JIHS於4月22日再公布最新數字，指日本全國於4月7日至13日，短短6日間共錄得1,222宗百日咳病例，相較前一周上升達69.3%，連續第三周刷新2018年至今的單周最高紀錄。

百日咳｜傳染力勁流感10倍　醫生：威力與麻疹病毒不相伯仲

有日媒引用日本醫生說法，指百日咳傳染力是流感的10倍左右，其傳染力可媲美麻疹病毒。對此，本港感染及傳染病專科醫生曾殷祈解釋指，流行病學評估傳染病控制成效的一個重要指標稱為R0值（Basic Reproduction Number），即「基本傳染數或基本再生數」，這個數值指一名病毒感染患者，病情傳染期間可傳染多少個人，其中百日咳傳染數值可達到10至17人，而流感則可傳染1至2人，其威力的確與麻疹病毒不相伯仲。

為何日本百日咳疫情會持續攀升？曾殷祈醫生對此表示，目前日本病例數字上升顯著，雖然當局未有說明成因，但4月一周內增加逾千宗感染個案，其中有不少嬰兒及重症個案，認為可能與當地正值櫻花季節，不少當地人及遊客聚集賞櫻，人流多、加上聚集多，令病毒的傳播率變高。

百日咳｜醫生拆解百日咳成因+症狀

曾殷祈醫生指出，百日咳是一種由百日咳博德氏桿菌 (Bordetella pertussis) 所誘發的急性傳染病，病毒主要經由飛沫直接或間接傳染，咳嗽可以持續幾星期至數月不等，病情不分季節及年紀，任何時候、任何人皆可能會感染，但未接種全套疫苗的嬰幼兒，以及未有補打疫苗、抵抗力較差的老人，感染百日咳的死亡率最高。

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曾殷祈醫生續指，百日咳感染後潛伏期一般為7至10日，但有文獻顯示潛伏期可達4至21日，病毒會影響呼吸系統，誘發持續、劇烈及陣發性咳嗽，部分患者會因咳嗽導致無法進食、呼吸困難，部分人會出現脫水、面部發紅、發紫、面色蒼白等症狀，由於呼吸系統出現異樣，部分病人會因喉嚨收縮而出現氣喘、響亮及高頻，類似「雞鳴」的喘鳴聲，病情嚴重的患者當中，較多成年人可能會引發肋骨骨折；未完全接種百日咳疫苗幼童，更可能出現嚴重抽搐、昏迷，甚至死亡。

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百日咳｜盤點百日咳預防措施　遊日前建議做足關鍵事項

由於百日咳可經由飛沫傳播，加上傳染力極強，除了應做足以下幾點基本衛生及預防措施外，曾殷祈醫生建議大家前往疾疫情嚴重的地方前，應確認已補打疫苗、或疫苗正於生效期內；出發前或出發後感到不適，建議盡快進行百日咳菌核酸檢驗（PCR）釐清病情，由於百日咳需要處方抗生素進行治療，因此不幸患病後，切勿胡亂服用藥物，應及早求醫接受治療。

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曾殷祈醫生強調，雖然香港市民一般於出生後便會接種百日咳疫苗，但這些疫苗並非永久有效，隨年歲漸長，疫苗保護力亦會漸減，因此建議大眾為自己及家中幼兒著想，每10年便應該補打一次疫苗作為預防。

資料來源：日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）

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