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名人減肥｜謝霆鋒暌違25年再開show　分享1星期極速減磅餐單「天價烤腸」咁煮最健康：一滴油都無

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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謝霆鋒近日拍片公開演唱會前1星期極速減肥餐單。

【謝霆鋒／演唱會／減肥／鋒味派】謝霆鋒暌違25年再開show，於周四（24日）至周日（27日）在啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，反應熱烈。而他亦在演唱會前操肌，並拍片分享自己一星期極速減磅餐單，更強調「一滴油都沒有加」。

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Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

現年44歲的謝霆鋒近年投身飲食界，並於2021年創立自家品牌「鋒味派」。他近日在品牌的小紅書帳號上載影片，公開自己的「一周自律食譜」，分享極速減磅方法。他表示臨近夏天，加上演唱會舉辦在即，因此自己要控制飲食及體重，進行減脂。

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他在影片中展示自己所吃的高蛋白餐，包括2至3隻茶葉蛋、無抗雞扒及自家出品的蝦肉腸，並分別示範做法；無抗雞扒落鑊煎，每面煎6分鐘左右，而蝦肉腸則用氣炸鍋以200℃加熱13分鐘，做法十分簡單。謝霆鋒更在片中強調，無論是雞扒抑或蝦肉腸皆是「一滴油都沒有加」，僅靠食物本身的所含的油脂進行料理，並表示自己一星期有4天會吃高蛋白餐，其餘3天則會吃一些清淡沙律。

更多相關報道：天價香腸 ｜謝霆鋒親自研發「爆汁烤腸」連續3年全國銷量第一　登陸香港1條索價$15

同場加映｜出道近30年從未崩壞　靠5招超狠減肥法維持身形

現年44歲的謝霆鋒於1996年出道，多年來身形一直保持得當。對此，他就曾在宣傳電影《海關戰線》時，分享自己減肥的5個運動及飲食習慣。

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名人減肥｜謝霆鋒5招超狠減肥法

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1. 運動消耗的熱量一定要比吃進去的多

謝霆鋒表示，自己是一個吃貨，但工作期間就沒辦法吃得太放肆，所以他在工作時的理念就是「運動消耗的熱量一定要比吃進去的熱量多」。只要消耗量夠多，就不會有容易發胖的問題，對於健康狀態也比較好。

2. 工作現場有空便鍛煉身材

謝霆鋒原本就有運動、健身的習慣，為了保持身材、練出肌肉線條，他在工作現場有空的時候就會進行鍛煉，做啞鈴推舉、背後軀臂撐、坐姿划船、坐姿捲腹、伏地挺身等運動。對此他就表示，因為電影主題有關紀律部隊，所以一定要以最佳狀態上陣。

3. 奉行少鹽、少水、少澱粉飲食

除了多運動之外，謝霆鋒平時也會維持少鹽、少水、少澱粉的清淡飲食，盡量多吃天然的原型食物，並減少使用調味料。

4. 吃1種食物維持身材

謝霆鋒指，自己在比較極致減肥、控制身材的時候甚至連蔬菜也不怎麼吃，因為蔬菜的純水含量比較大；如果要飽腹感強一點的話，他會選擇吃鷹嘴豆，能夠提供充足飽腹感的同時熱量也很低，對減肥、控制身材都很友好。

5. 午餐只吃3種食物

謝霆鋒曾在節目上分享自己非常自律，也因為這樣才得以維持零發福、臃腫的體態；他在飲食控制時期的中餐只吃5隻蝦、2個小番茄及幾朵椰菜花。另外，他還在節目中提到其實吃三文魚也挺胖，因此想維持身形的時候吃點毛豆就好。

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