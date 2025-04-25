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謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒高中輟學16歲入行　按樓創業年賺過億改寫「不可能」定義

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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謝霆鋒後悔高中輟學，按樓創業年賺過億改寫「不可能」的定義。

【謝霆鋒/謝霆鋒演唱會/鋒味】謝霆鋒相隔25年再度在香港舉辦個人演唱會，首場《Evolution Nic Live進化演唱會》於24日晚在啟德體育園主場館盛大開幕，除了是歌手、演員與導演等多重份外，更是一位成功生意人，他用了20年改寫「不可能」的定義。

1980年出生的謝霆鋒，8歲跟隨家人移民加拿大溫哥華。

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謝霆鋒演唱會｜從明星到企業家的轉型

謝霆鋒時隔25年再度於香港舉辦個人演唱會，首場《Evolution Nic Live進化演唱會》於24日晚在啟德體育園主場館舉行，吸引逾43,700名觀眾入場，成為首位在該場地舉辦個人演唱會的華人歌手。演唱會中，他順勢推廣自家品牌「鋒味派」香腸等產品，該品牌成立4周年之際公布數據顯示，爆汁烤腸累計銷售額達15億人民幣，連續3年蟬聯全國銷量冠軍。

謝霆鋒演唱會｜後悔自己沒有完成學業

早在2012年，謝霆鋒便以公司CEO身分，出席科技大學舉辦的「亞洲領袖系列」講座，全程以流利英語分享創業歷程。僅僅高中學歷的他，面對台下高材生坦言︰「如果能夠用現有的財富、名聲，去買回15年的時間，我願意跟你們交換身分，來完成學業。」並鼓勵學生 「一定要完成學業攞到證書！」。他之所以有如此深刻的感受，與過去一段做生意經歷有關。

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謝霆鋒演唱會｜出道時噓聲多過掌聲

1980年出生的謝霆鋒，8歲跟隨家人移民加拿大溫哥華，曾就讀於溫哥華聖喬治學校，當年他因與一名霸凌亞裔的白人學生打架，導致被開除退學。謝霆鋒隨家人回到香港，就讀香港國際學校一年，因媒體關注壓力，高一自動退學，16歲赴日本東京音樂學院學習，後返回香港。

出身演藝世家的謝霆鋒，16歲因父親債務問題踏入娛樂圈，對自己未完成學業深感後悔。出道時噓聲多過於掌聲，期間還因和王菲的姊弟戀、頂包案等等飽受負評。

謝霆鋒演唱會｜擺脫父母光環成就夢想

他立志擺脫父親的陰影，不希望再叫他做謝賢的兒子。但當他決定創業時，父母起初並不看好他，尤其是母親曾直言「你不可能成功」，認為娛樂圈出身的人很難在商界從零開始成功。但謝霆鋒憑著堅持和勇氣，抵押自己剛買的房子，於22歲時成立了香港首家專注於影像後期製作的公司「朝霆影像」，由起初遭到多方質疑，直到如今已成為香港市場上的知名製作公司，打破香港依賴外國後期製作的現狀，並成功將公司做大，成為香港後期製作行業的龍頭，年營業額達近億元港幣，後來更被數字王國收購85%股權，他本人則成為大中華區業務主席。

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謝霆鋒演唱會｜成功的領導者要懂得善用人材

謝霆鋒成功轉型為企業家，他指出創業過程中最大挑戰是贏得客戶信任，並強調領導者必須懂得將合適的人才放在合適的位置，這是他能帶領團隊走向成功的關鍵。其創立的品牌「鋒味派」爆汁烤腸贏盡讚賞，與「Chef Nic」謝霆鋒親自參與密不可分。他不僅積極參與產品研發，還透過主持美食節目《十二道鋒味》，以廚師身份推廣品牌，迅速將品牌植入民心，成功將個人影響力轉化為品牌優勢。

「鋒味派」爆汁烤腸以嚴格的品質把關，不添加色素、澱粉及防腐劑，並採用天然動物腸衣包封，確保健康和口感。3盒裝售價109人民幣，每盒有8條，平均每條約4.5人民幣，性價比極高，尤其在明星代言商品中表現突出。

在官方旗艦店內，謝霆鋒親自拍攝影片分享自己製作香腸的初衷。他表示，自己經常食用香腸，無論早餐或晚餐都十分方便，因此希望挑戰製作一款「乾乾淨淨」的烤腸，兼顧健康與美味，這也是「鋒味派」爆汁烤腸成功的秘訣之一

20幾年來，謝霆鋒一直拚命工作，除了想證明自己不是活在父親光環下的「二世祖」，更希望兒子未來能有更好的生活，不必經歷他當年的辛苦。

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