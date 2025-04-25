新手媽媽｜34歲女星狂聞BB腳出事　雙眼嚴重感染「毀容級腫脹」

【新手媽媽/黃翠如】不少新手媽咪愛「吸」初生BB的體香，當中聞BB腳仿如是指定動作，不過早前34歲內地女星吳悅菡狂聞4個月大B仔的腳，幸福過後卻導致眼睛受感染。

新手媽媽丨雙眼腫如雞蛋

從吳悅菡上載的影片所見，她狂索BB腳底，甚至將BB腳仔放於眼旁，樣子十分幸運。惟過了數天後，吳悅菡雙眼腫如雞蛋，完全睜不開眼，半邊臉幾乎變形，她更拍照上載抖音，當中她留言：「也沒人跟我說小孩的腳有毒啊！」

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新手媽媽丨翠如：迷戀這隻哈哈腿

影片引來網民熱議，有網友認為跟寶寶沒關，某程度是媽咪的問題：「媽媽免疫力不強就別聞寶貝小腳丫了，好嘛」、「不會吧，我親到2歲啊」、「那小寶寶吃腳怎麼辦」和「還是大人清潔不到位」。

事實上不少新手父母喜歡親親寶寶的手仔腳仔，連愛兒剛剛滿月的新手媽咪黃翠如也有這習慣，早前她分享「索」愛兒腳仔的照片，並寫道：「最近這位不修邊幅和有點臭的女人，忙著迷戀這隻哈哈腿」。

▲ 新手媽媽黃翠如也愛「索」B仔的腳。（抖音截圖）

有台灣媒體訪問了醫師，雖然BB較少外出，惟他們在家裡周圍爬行和走路，難免會沾染細菌，若父母把BB腳仔放上臉或者狂索，就仿如將臉放在地上，有機會感染「金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、克雷伯氏菌」等，若觸碰到眼、口或鼻，受感染下出現紅腫發炎。

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