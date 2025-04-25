風林火山｜海港城4月26日起辦《風林火山》展覽　展出西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz角色雕塑

【風林火山 / 麥浚龍 / 雕塑 / 海港城】由麥浚龍指導，古天樂、金城武、劉青雲、梁家輝、任賢齊、高圓圓等主演的電影《風林火山》，入選第78屆康城影展「午夜展映單元」，電影將於今年在香港上映。

為使觀眾更深入感受人物的立體份量，導演找來西班牙雕塑家為電影主要角色創作雕塑，這些作品將於4月26日在海港城美術館展出。

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風林火山｜電影創新立體劇情充滿討論性

《風林火山》是麥浚龍耗時四年時間建構、八年時間製作出來的冷酷而平衡的世界，刻意挑戰常規，全力打造一個具有新秩序、新系統、更人性化的世界。

電影的色彩、美術均極具導演的美學風格，創新立體的劇情及人物架構，毒販，殺手，警察，在極端的天氣下體現着不一樣的思維與價值觀，傳統犯罪世界的正與邪，誠信與背叛，都像電影中冷酷的氣候，一切變得灰色！

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在《風林火山》世界中出現的人物，關係錯綜複雜，在勾起觀眾好奇心的同時也充滿議論性：

掌控醫藥集團及毒品命脈的家族第二代，他有個「反毒」的美麗藍圖；負責緝毒的警察，他敢以販毒來完成自己的夢想；

幫人「清潔」的殺手，殺人一命是職責所在，欠人一命是自身難逃的宿命；

擅於處理危機的老差骨，卻有着令伴侶身陷殺機的暗黑歷史最了解罪犯的心理治療師，有人真正了解她嗎？

風林火山｜西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作系列雕塑

為使觀眾更深入感受人物的立體份量，導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑，包括五位主要角色：李霧童 (金城武 飾)、王志達 (劉青雲 飾)、狄文傑 (梁家輝 飾)、程文星 (古天樂 飾)、劉思欣 (高圓圓 飾)及靈魂人物導演、監製、編劇麥浚龍；以另一種截然不同的藝術形式去重塑並展現出他們的性格、態度及關係；系列雕塑將於4月26日於海港城美術館展出。

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1988年出生於雕塑家家庭的Eudald de Juana Gorriz，在家鄉的藝術氛圍和大自然環境下成長，從而對藝術產生了濃厚興趣，19歲於巴塞隆拿大學開始修讀美術及相關學科，以人體作為創作意念的起點，以及向觀眾表達情感的工具。

2012年畢業後Eudald移居佛羅倫斯，在佛羅倫斯藝術學院集中訓練雕塑及繪畫，持續他那建基於19世紀法國及意大利學院傳統的自然派風格，對人體表現的極致追求。隨後更成為學院的雕塑及繪畫首席教師。

風林火山｜海港城4月26日起辦《風林火山》展覽

日期：2025年4月26日至6月1日

時間：上午11時至晚上10時

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

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