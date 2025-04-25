虛擬資產｜市民疑於虛擬資產實體找換店被騙逾百萬現金　議員促使用持牌交易平台

立法會議員吳傑莊早前接獲求助指，有人在不受監管虛擬資產實體找換店被騙逾百萬現金，呼籲市民提高警覺，使用持牌交易平台。

事主羅先生指，事件發生於上周四（17日）下午，其遵照公司老闆指示，帶同100萬現金前往觀塘一所樓上找換店，準備購買等值USDT作業務用途，抵達後有一名女子在門口接應，並要求羅先生出示身分證驗證，核對完成後，便接過現金點算；該女子並向事主指，場內有多部CCTV監控，可放心等候，惟事主的老闆隨後卻通知，未收到任何USDT轉帳。而當羅先生要求查看轉帳紀錄時，女子拒絕配合；羅先生便要求取回現金，女子態度也轉為強硬，幾分鐘後更有男子出現將現金帶走。事主考慮到對方人數眾多，最終選擇報警處理，警方正調查此案。

合規持牌機構代表陳德榮指，不少為避開「了解你的客戶」(KYC) 程序，而選擇場外交易(OTC)，認為較方便，但此舉存在巨大風險，指香港已有10間獲證監會發牌的虛擬資產交易平台，其KYC流程僅需約半小時即可完成，呼籲投資者不要為節省時間而冒險。



吳傑莊稱，香港目前有超過200間不受監管虛擬資產找換店，形式包括樓上舖、門市及ATM，數量持續增長，提醒實體的找換店並不一定安全，市民應提高警覺，又呼籲政府儘快進行第二輪有關規管虛擬資產場外交易的立法建議公眾諮詢，並啟動立法流程，以規範市場秩序。

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