修改議規｜立法會擬於下屆實施新「議員守則」　最高罰則包括停職停薪

立法會主席梁君彥今日（25日）表示，正著手制定一套新的「立法會議員守則」，目標下一屆立法會實施，新措施包括加強議員工作表現要求、就不當行為設處分機制，最高罰則包括停職及不再收取薪酬。

修改議規｜需定期交工作報告 設處分機制

梁君彥表示，早前與多個政黨召開會議討論，認為立法會議員需加強自我監督、回歸社會期望，故參考行會成員、公務員等相關行為守則，在現行《議事規則》基礎之上，正著手制定一套新的「立法會議員守則」，目標在下一屆立法會實施。

他表示，新守則將會引入多項措施，包括進一步訂明議員行為操守及工作表現要求，例如需出席會議、進行表決、定期交工作報告等；根據議員有不當行為的嚴重程度，設立處分機制；改善利益申報機制等。

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修改議規｜優化職務考察 簡化委員會選舉

此外，因職能範圍擴大，議員個人利益監察委員會將更名為立法會監察委員會。而立法會事務委員會的運作亦將優化，包括職務考察安排、簡化委員會選舉程序等。

梁君彥表示，會將整套修改建議交給議事規則委員會跟進，也將因應需要在立法會大會提出修改《議事規則》，同時向政府建議適當修訂《立法會(權力及特權)條例》。他進一步解釋，新建議中的懲罰機制，最嚴重的包括令議員停職、無法收取薪酬，故需修改相關法例。

修改議規｜梁君彥：希望考察至少半數委員會成員出席

被問及是否因早前日本考察出現亂象，故需修改職務考察安排，梁君彥否認，透露今次建議側重人數，強調議員人數過少是對隨行秘書處及官員的「不尊重」，希望每次考察至少有一半委員會成員出席。

他又強調，新建議中並未就議員工作表現要求訂立KPI，側重提醒議員將立法會會議視為主要工作，強調「要用心機去開會」。

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