籃球博彩｜明光社指賭博趨年輕化　反對籃球賭博合法化

政府正進行籃球博彩合法化的諮詢，明光社舉行記者會反對合法化，並引述兩間大型度戒賭中心的資料，指賭博有年輕化趨勢，有超過54%人士為21歲以下開始賭博，認為合法化後會越來越多人賭博。

前「提高合法賭博年齡至21」大聯盟召集人鄧耀祖表示，參考來自東華三院平和坊和明愛展晴中心的資料，發現開始賭博的年齡有下降趨勢，18,116名求助者中，21歲以下開始賭博的人佔總個案54%。而且求助者多達87%為男性。

▲ 政府正進行籃球賭博合法化的諮詢，明光社舉行記者會反對合法化。(朱永倫攝)

明光社又引述東華三院平和坊賭波研究，該組織在剛剛的歐國盃以問卷方式訪問了751名15至30歲年輕人，發現超過1成受訪者有賭波經驗，接近兩成在未成年時已經開始賭波，甚至在小學高年級時首次投注。投注的最大原因為「睇波時更投入刺激」，佔44%，鄧耀祖認為政府不要將體育項目變成為賭博工具，間接鼓勵市民特別是年青人賭博。

今年37歲的阿俊（化名）自17、18歲開始賭足球，「賭齡」19年，自細以10元、20元開始賭，到最後賭到薪金的1萬至2萬元全數押注。直到2021年，因盜用店舖的金錢而被捕，他才開始洗心革面。他透露在高峰時期「咩都賭」，甚至會「過大海」到澳門賭籃球。阿俊曾欠下200萬元賭債，需向朋友和家人借錢，最後又申請破產。他認為，籃球博彩合法化會促使越來越多人賭博。

▲ （右）37歲的阿俊（化名）自17、18歲開始賭足球，「賭齡」19歲

明光社總幹事蔡志森重申反對籃球博彩合法化，又認為，政府應委託獨立的調查機構，例如大學，更詳細做一次全面有關賭波合法化20多年帶來的影響，而不是透過馬會委託機構做調查，認為馬會有利益衝突，同時應公開調查報告結果。

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