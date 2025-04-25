消費券｜中電向58萬家庭派發100元消費券　可在逾3,800間商戶和食肆中使用

中電透過電社區節能基金撥款5,800萬港元，向58萬個合資格家庭每戶派發100港元消費券，可在逾3,800間零售商戶和食肆中使用。

受惠家庭月中起已陸續收到兩張總值100港元的中電消費券，可於10月31日或之前，在參與計劃的零售商店和食肆使用。參與商戶會在店舖外張貼中電消費券計劃標貼，以茲識別，亦可掃瞄消費券上的二維碼，或瀏覽計劃專頁，查閱商戶名單及了解計劃詳情。

中華電力企業發展總裁莊偉茵今（25日）在中電消費券計劃啟動禮指，是次為第四次推出計劃，已累計透過社區節能基金，派發逾2.7億元消費券，惠及近270萬個低用電量住宅客戶及享有長者電費優惠的家庭合作，而商戶數目也創歷年新高，相信消費券能帶動本地消費，紓緩業界面對的營運壓力。

同場的行政會議成員及立法會議員張宇人指，「五一黃金周」將至，餐飲及零售業均做好部署，推出更多優惠吸客，相信中電消費券在節日氣氛配合下，可增加市民的消費意欲，刺激商戶生意額。

金飯碗飲食集團連續四次參加計劃，集團執行董事林少濤指，消費券帶動茶餐廳生意額增加約一成，計劃推出與中電消費券相關的聯乘優惠，提高客人的消費意欲。

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