  • 26°C
香港時間：2025425日 (五) 19:31

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消費券｜中電向58萬家庭派發100元消費券　可在逾3,800間商戶和食肆中使用

港聞

發布時間： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中電今日舉行消費券計劃啟動禮。（中電提供）

中電透過電社區節能基金撥款5,800萬港元，向58萬個合資格家庭每戶派發100港元消費券，可在逾3,800間零售商戶和食肆中使用。

受惠家庭月中起已陸續收到兩張總值100港元的中電消費券，可於10月31日或之前，在參與計劃的零售商店和食肆使用。參與商戶會在店舖外張貼中電消費券計劃標貼，以茲識別，亦可掃瞄消費券上的二維碼，或瀏覽計劃專頁，查閱商戶名單及了解計劃詳情。

中華電力企業發展總裁莊偉茵今（25日）在中電消費券計劃啟動禮指，是次為第四次推出計劃，已累計透過社區節能基金，派發逾2.7億元消費券，惠及近270萬個低用電量住宅客戶及享有長者電費優惠的家庭合作，而商戶數目也創歷年新高，相信消費券能帶動本地消費，紓緩業界面對的營運壓力。

同場的行政會議成員及立法會議員張宇人指，「五一黃金周」將至，餐飲及零售業均做好部署，推出更多優惠吸客，相信中電消費券在節日氣氛配合下，可增加市民的消費意欲，刺激商戶生意額。

金飯碗飲食集團連續四次參加計劃，集團執行董事林少濤指，消費券帶動茶餐廳生意額增加約一成，計劃推出與中電消費券相關的聯乘優惠，提高客人的消費意欲。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光
急症室最長等候時間（04月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月25日 時間16:05）
地震海嘯｜2025年太陰化忌易有海嘯地震　命理師警告8大危險日勿去旅行
地震海嘯｜2025年太陰化忌易有海嘯地震　命理師警告8大危險日勿去旅行
睡眠健康｜秒睡是一種病？　醫揭最佳入睡時間　5種情況自測睡眠品質【附4招改善睡眠品質】
睡眠健康｜秒睡是一種病？　醫揭最佳入睡時間　5種情況自測睡眠品質【附4招改善睡眠品質】