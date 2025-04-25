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五一黃金周｜政府舉行節慶安排跨部門工作小組會議　料84萬人次內地客進出香港

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五一黃金周臨近，政府舉行節慶安排跨部門工作小組會議統籌工作。（政府新聞處提供）

下星期便是五一黃金周，預計繼續有大批內地旅客訪港。入境處預計，預計在五天（即5月1日至5日）的五一黃金周期間，約有84萬人次的內地客經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年五一黃金周及今年春節黃金周分別增加約10%及13%。政府發言人表示，今年五一黃金周期間香港市面預計將會更加熱鬧暢旺，為各行各業帶來機遇。翻查資料，去年五一期間入境事務處共錄得約76.6萬人次的內地客到港。

入境處又估計今年五一黃金周預計約有571萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。當中預計約有490萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。而陸路出境高峰期為5月3日（星期六），出境人次約59萬；而入境高峰期為5月5日（星期一），入境人次約58萬。

政務司司長陳國基今日（4月25日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門就內地五一黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、運輸及物流局局長陳美寶、保安局副局長卓孝業，以及其他相關政府部門的代表出席會議。 

五一黃金周臨近，政府舉行節慶安排跨部門工作小組會議統籌工作。（政府新聞處提供）

陳國基表示，五一黃金周期間訪港旅客預計會明顯增加，香港特別行政區政府會做好接待訪港旅客預備工作，做好人流管理、信息發布、公共交通及各口岸安排，迅速應對各種突發情況。

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