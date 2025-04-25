創科發展｜孫東：百億元「創科產業引導基金」明年四月推出　港產AI系統下半年向社會開放

創新科技及工業局局長孫東今日（25日）透露，100億元的「創科產業引導基金」將在明年四月份正式推出。基金主要是為加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，系統性建設創科產業生態圈。

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孫東今日在「機遇香港」主題活動表示，香港在兩年前針對人工智能的發展，已經做了周密的佈局，其中一個重要的舉措就是建立了InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），香港自己研發的HKGAI已經進入了非常成熟階段，去年開始已經在政府內部推出「港文通」，主要是公務員的文書處理系統，在政府內部已經有超過一萬兩千人開始使用，公務員對系統評分非常高，系統會在今年下半年會通過手機版本，向香港全社會陸續開放。

孫東續指，河套深港科技創新合作區香港園區，第一期首三幢大樓已經落成，今年稍後時候將會正式開園。至於新田科技城，他說，顧問報告已經基本完成。

孫東：科技戰早就開打 東升西降格局不會因「個別國家」政策改變

談到關稅戰對香港創科影響，孫東指，科技戰早就開打了，兩年多前，「個別國家」明確提出對香港的一些科技上不友好政策。他指，自己當時用中國的古話來回應，「青山遮不住，畢竟東流去」，來形容世界東升西降的格局，不會因為個別國家的政策有所改變。他強調，香港策略非常明確，緊密對接國家發展戰略，充分利用好香港背靠中國、聯通世界的優勢，做大做強自己。

孫東：李家超向「杭州六小龍」發出來港發展邀請 創科局會落實和跟進

特首李家超日前訪杭州，晤科技新貴「杭州六小龍」，孫東說，李家超與「杭州六小龍」密切接觸，已經向這些優質企業發出來港發展邀請，創科局一定會進一步落實和跟進。

美國總統特朗普上台大削大學撥款，最近更硬撼哈佛大學。有調查顯示，75%被訪的美科研人才考慮移居，被問到港府有否新計劃吸引這些人才，孫東提到，香港在人才方面一直是非常開放的，香港在吸引國際人才方面一直走在世界前面，下一步要加強工作，無論資源配置、新政策推出、相關配套，進一步增加吸引國際人才。

陳細明：數碼港至今超過320家企業已進軍約35個海外市場

數碼港主席陳細明表示，數碼港現時匯聚超過2200多家初創企業及科技公司，包括5家上市公司和7家獨角獸企業，至今超過320家企業，已經進軍約35個海外市場。

AI生成動畫公司中影年年技術總監張旭表示，選擇落戶數碼港，因數碼港提供了非常好的扶持，包括租金補貼、對接政府資源，有助公司在港快速發展。

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