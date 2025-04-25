新冠疫情｜新冠病毒檢測陽性比率創近半年新高　衞生防護中心料病毒活躍程度未來數周進一步攀升

衞生署衞生防護中心今日（25日）提醒，本港新冠病毒的活躍程度近幾周持續上升，預計在未來數周會進一步攀升,社會各界應提高警覺，加強個人衞生和保護措施，包括盡快接種初始劑次新冠疫苗，高風險優先組別人士則應適時接種加強劑，以減低重症和死亡的風險。



中心總監徐樂堅指，新冠在本港社區的整體活躍程度自3月中起持續上升，最新監測數據顯示，截至上周六（19日）的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升，其中呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從4周前（3月16日至22日的一周）的1.71%上升至8.21%，創近半年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約44萬拷貝，較4周前每公升約26萬拷貝顯著上升。另外，污水監測數據顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢，由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，因此現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防。



他續指，過去4星期（3月23日至4月19日），中心共錄得40宗與新冠相關的嚴重個案,包括10宗死亡個案，大部分患者是65歲或以上的長者，當中超過9成在過去6個月內沒有接種新冠疫苗，而科學數據顯示，高風險人士按時接種新冠疫苗的加強劑，有助減低重症和死亡的風險，呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士，包括幼兒及兒童盡快接種，而高風險市民，特別是長者和長期病患者，應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以預防新冠，並減低重症和死亡的風險。



另外，而因應復活節長假期及即將來臨的勞動節和佛誕假期，並考慮到近期新冠病毒在本港社區轉趨活躍，醫管局已於14日起於公立醫院啓動服務需求高峰期的特別措施，急症室和內科部門會在特定繁忙的日子和時段增加人手，縮短病人候診和在急症室滯候入院的時間、加強急症病房把關功能、透過醫院指揮中心協調出院程序及流程，加快病人出院或轉到復康醫院的流程等，以應付可能增加的服務需求。

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