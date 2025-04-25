  • 25°C
香港時間：2025425日 (五) 22:45

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠疫情｜新冠病毒檢測陽性比率創近半年新高　衞生防護中心料病毒活躍程度未來數周進一步攀升

港聞

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

衞生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（25日）提醒，本港新冠病毒的活躍程度近幾周持續上升，預計在未來數周會進一步攀升,社會各界應提高警覺，加強個人衞生和保護措施，包括盡快接種初始劑次新冠疫苗，高風險優先組別人士則應適時接種加強劑，以減低重症和死亡的風險。

中心總監徐樂堅指，新冠在本港社區的整體活躍程度自3月中起持續上升，最新監測數據顯示，截至上周六（19日）的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升，其中呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從4周前（3月16日至22日的一周）的1.71%上升至8.21%，創近半年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約44萬拷貝，較4周前每公升約26萬拷貝顯著上升。另外，污水監測數據顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢，由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，因此現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防。

他續指，過去4星期（3月23日至4月19日），中心共錄得40宗與新冠相關的嚴重個案,包括10宗死亡個案，大部分患者是65歲或以上的長者，當中超過9成在過去6個月內沒有接種新冠疫苗，而科學數據顯示，高風險人士按時接種新冠疫苗的加強劑，有助減低重症和死亡的風險，呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士，包括幼兒及兒童盡快接種，而高風險市民，特別是長者和長期病患者，應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以預防新冠，並減低重症和死亡的風險。

另外，而因應復活節長假期及即將來臨的勞動節和佛誕假期，並考慮到近期新冠病毒在本港社區轉趨活躍，醫管局已於14日起於公立醫院啓動服務需求高峰期的特別措施，急症室和內科部門會在特定繁忙的日子和時段增加人手，縮短病人候診和在急症室滯候入院的時間、加強急症病房把關功能、透過醫院指揮中心協調出院程序及流程，加快病人出院或轉到復康醫院的流程等，以應付可能增加的服務需求。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光
急症室最長等候時間（04月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月25日 時間16:05）
地震海嘯｜2025年太陰化忌易有海嘯地震　命理師警告8大危險日勿去旅行
地震海嘯｜2025年太陰化忌易有海嘯地震　命理師警告8大危險日勿去旅行
睡眠健康｜秒睡是一種病？　醫揭最佳入睡時間　5種情況自測睡眠品質【附4招改善睡眠品質】
睡眠健康｜秒睡是一種病？　醫揭最佳入睡時間　5種情況自測睡眠品質【附4招改善睡眠品質】