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氫能｜氫能跨部門小組同意多8項試驗項目　包括氫燃料電池旅遊巴及商廈用氫能發電設備予電動車充電

港聞

發布時間： 1 小時前

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環境局。（資料圖片）

環境局表示，由局方領導的氫能源跨部門工作小組在今日（25日）的會議上，原則上同意多八個氫燃料試驗項目的申請，包括試驗氫燃料電池貨車作跨境運輸用途、試驗氫燃料電池旅遊巴作本地或跨境客運用途，及在商廈利用氫能發電設備，供電予電動車充電等。詳情如下：

  • 由國際新能源產業聯盟有限公司、永達貨運貿易有限公司、H2 Powertrains Limited及易通安達物流（香港）有限公司聯合提交的申請，試驗十輛氫燃料電池貨車作跨境運輸用途
  • 由威信物流有限公司提交的申請，試驗兩輛氫燃料電池貨車作跨境運輸用途
  • 由金威旅運（香港）有限公司提交的申請，試驗兩輛氫燃料電池旅遊巴作本地客運用途
  • 由香港中旅汽車服務有限公司、艾倫巴斯汽車科技有限公司及重塑能源香港有限公司聯合提交的申請，試驗兩輛氫燃料電池旅遊巴作跨境客運用途
  • 由豐裕旅遊車服務有限公司提交的申請，試驗兩輛氫燃料電池旅遊巴作本地客運用途
  • 由香港中華煤氣有限公司及中集安瑞科香港有限公司聯合提交的申請，在北角的商業大廈利用氫能發電設備，供電予電動車充電
  • 由香港中華煤氣有限公司及香港房屋協會聯合提交的申請，在筲箕灣的工地從現有煤氣網路提取氫氣發電，供電予電動車充電及為工地辦公室提供電力
  • 由香港中華煤氣有限公司及香港科技園公司聯合提交的申請，在香港科學園從現有煤氣網路提取氫氣發電，供電予電動車充電。

環境局指，工作小組至今先後審視並原則上同意了26個開展氫能源試驗項目的申請，其中食物環境衞生署的3輛氫燃料電池洗街車已完成驗車，並獲發《車輛宜於道路上使用證明書》；而中石化（香港）有限公司已完成位於元朗凹頭公眾加氫站的所有校驗和測試，預計可在今年上半年啓動運作試驗。

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