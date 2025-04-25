網絡安全｜家計會指Facebook帳戶疑被黑客盜用　變越南文賣通渠粉

家計會的Facebook專頁突然變成越南文，懷疑被盜用，已經報警處理。

家計會指，昨日（24日）發現他們的專頁https://www.facebook.com/hk.familyplanning (帳號：@hk.familyplanning)出現異常情況，初步懷疑可能被黑客盜用，已聯絡服務供應商尋求支援，及向警方報案，並展開調查。

本報記者發現，上述專頁在4月23日突然換了「Made In Japan」的封面，名稱亦轉成越南文，意思是「日本家電01」，同日張貼了一條有關通渠粉的影片，並有訂貨的電話號碼。不過該專頁的電郵和網站資料暫未改變。

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家計會提醒此專頁的追蹤者及使用者，以及公眾人士提高警覺，期間切勿開啓專頁的聊天室(Messenger)或帖子的留言欄內任何可疑的檔案或附件、點擊可疑的連結、透過訊息透露任何個人資料或接受陌生人的交友邀請，以免被套取個人資料，遭受損失。事件暫時未有導致專頁的追蹤者的個人資料外洩。

家計會向受影響人士致歉，並會調查事件，同時檢討及加強機構網絡系統安全措施，以防止類似事件再發生。

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