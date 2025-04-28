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港鐵故障｜3個月內兩度發生工程車事故　陳克勤申緊急質詢促檢視港鐵營運維護情況

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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民建聯主席、立法會議員陳克勤。（資料圖片）

港鐵3個月內2度出現工程車事故導致東鐵線服務受阻，民建聯主席、立法會議員陳克勤批評情況極不理想，他向立法會提出急切質詢申請，要求立即檢視港鐵營運維護情況。

東鐵綫火炭站周日有工程車升降台故障，令服務受阻約7小時。陳克勤表示，今次事故幸發生於非工作日，且僅影響東鐵線行車時間，對市民影響較工作日高峰時段為小，但在3個月內連續兩次出現同類事故，情況不可接受。

憂五一黃金周出現類似情況 打擊香港旅遊形象

陳指出，若類似情況發生於工作日或緊接的「五一黃金周」假期，將嚴重影響當區交通及跨境出行的順暢程度，對香港旅遊形象造成打擊。認為事件關乎重大公眾利益，且具備緊迫性，故此提出急切質詢申請。

陳克勤希望港鐵公司可從應急機制、人力配置、機械可靠性三方面入手，對事故進行深入調查和檢討，制定更全面的應對機制。在事故處理機制上，陳克勤指出，兩次事故影響服務時間都長達約7至8個小時，港鐵公司應進一步檢視有關應急機制，盡可能縮短列車服務受影響時間。同時，他亦建議當局研究提高現有機制中，針對服務受影響的罰款金額，以突顯事故嚴重性，確保港鐵公司加強重視。

要求港鐵交代是否涉及人為操作不當

在質詢中，陳克勤要求港鐵公司交代導致工程車故障的原因，包括是否涉及人為操作不當等。他指出，若故障與人為操作有關，則希望港鐵公司全面檢視現時的人力資源配置是否足夠。

去信交通事務委員會主席 促請召開特別會議

陳克勤強調，東鐵線作為新界東居民往來市區的重要鐵路之一，亦為往來羅湖、落馬洲支線口岸的唯一跨境幹線，社會十分關注東鐵線的可靠性與穩定性。他亦已去信立法會交通事務委員會主席，促請召開特別會議，與政府、機電工程署及港鐵公司深入探討如何優化機制，進一步提升東鐵線營運質素。

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