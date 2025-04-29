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高官外訪｜羅淑佩訪阿聯酋　中國駐迪拜總領事提點兩地合作潛在機會

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

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羅淑佩拜會中國駐迪拜總領事歐渤芊（右）。（政府新聞處圖片）

​文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日（迪拜時間4月28日）展開迪拜的訪問行程，先後晤阿聯酋體育部長和航空界代表等，討論加強合作，冀打造香港成為中東旅客首選旅遊目的地。

歐渤芊：香港高端、賽馬、遊艇旅遊具發展潛力

羅淑佩亦有拜會中國駐迪拜總領事歐渤芊。羅淑佩在會上匯報文體旅局近期的工作，並概述促進香港與中東地區合作及建立更緊密聯繫的計劃。歐渤芊亦分享她對阿聯酋文化和旅遊業生態的見解，並指出兩地合作的潛在機會。她強調，香港在高端旅遊、賽馬旅遊、遊艇旅遊等方面具備優勢，這些方面都有重要的發展潛力。

羅淑佩與阿聯酋體育部長HE Ahmad Belhoul Al Falasi會面。（政府新聞處圖片）

羅淑佩亦出席中東旅遊業界的國際活動——2025年阿拉伯旅遊市場展。她參觀不同展館，與當地貿易代表交流，探討香港與中東旅遊業界的合作機會。期間，羅淑佩在香港館見證旅發局分別與兩間中東的主要旅行代理商Musafir.com和Almosafer International Travel and Tourism Company簽署合作備忘錄，就未來合作訂立框架。

羅淑佩亦與卡塔爾航空集團行政總裁Engr Badr Mohammed Al-Meer及阿聯酋航空副總裁暨商務總監Adnan Kazim在他們於市場展內的展館會面，雙方討論加強合作，打造香港成為中東旅客首選旅遊目的地。

羅淑佩：香港銳意成為穆斯林友善目的地

晚上，文體旅局、旅發局和香港駐迪拜經濟貿易辦事處聯合舉行晚宴，逾70名嘉賓出席，包括中東旅遊業界主要合作夥伴，以及香港旅遊業界領袖和代表。羅淑佩致辭時強調，香港銳意成為穆斯林友善的目的地，重申香港熱切期待與中東深化關係，希望不只接待更多來自該地區的旅客，亦鼓勵更多香港市民前往中東旅遊和營商。

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