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修改議規｜立法會推新議員守則　議員︰只是更詳細規範行為的最低要求

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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過去幾星期，立法會主席梁君彥與各黨派代表以及不同界別的議員，就完善自我監督、優化立法會議員履職制度進行了好幾次交流。（梁君彥fb）

立法會主席梁君彥今日（25日）表示，立法會將著手制定一套新的《立法會議員守則》，目標在下一屆立法會實施。多位立法會議員表示，今次修改議事規則能有效加強議員自我監察。

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梁君彥表示，新守則將引入多項措施，包括進一步訂明議員行為操守及工作表現要求，例如需出席會議、進行表決、定期交工作報告等；根據議員有不當行為的嚴重程度，設立處分機制，最高罰則包括停職及不再收取薪酬；改善利益申報機制等。

議事規則委員會副主席、經民聯議員梁美芬表示，新的行為守則是立法會自我完善的體現，不僅是對過去的總結，更為新任議員提供了明確的指導，幫助他們在履行職責時遵循更高的標準。不過，她亦說，此次守則修訂只是更詳細地規範行為的最低要求。

郭偉强：新守則是現屆共識 讓新屆有規可循

議事規則委員會委員、工聯會議員郭偉强認為，加強自我監察較借助外力監督更有成效，又指新守則的基本要求，已是現屆議員的共識，現時只是將它記錄下來，讓社會各界一同監察，並讓往後的議員有規可循。

議事規則委員會委員、法律界議員林新強表示，即將制定的《立法會議員守則》非但不會削弱議員的發言權、監察權，反而可以讓議員在更加清晰明確的框架內履職盡責，免受不實批評的干擾，向國家及香港社會交出更令人滿意的答卷。

容海恩：新守則提高立會透明度、問責性

新民黨議員容海恩指出，《立法會議員守則》將進一步列明立法會議員的品行和職責要求，同時提高立法會的透明度和問責性，優化立法會運作。 

選委界議員陳曼琪認為，立法會新議事規則的制定，是立法會自我革新的決心體現，不但能全方位提升議員能力、凝聚社會認可與支持，更能起到高效監督、協作施政的作用，將為香港良政善治注入堅實動力。

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